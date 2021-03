Ilustrační FOTO - Pixabay

Okruh lidí s nárokem na ošetřovné by se měl rozšířit

Na krizové ošetřovné zavedené kvůli zavřeným školám by mohl získat nárok širší okruh lidí. Dávku by mohli čerpat také prarodiče a další příbuzní, byť s dítětem nežijí ve společné domácnosti. Navrhuje to skupina poslanců v čele se zákonodárci hnutí SPD.

Rozšíření okruhu lidí s nárokem na ošetřovné by posílilo soudržnost širších rodin a umožnilo by setrvat v zaměstnání lidem, kteří jsou potřební při zvládání epidemie koronaviru, uvedli autoři v důvodové zprávě. Změna by také podle nich mohla posílit příjmy rodin, když by si mohly zvolit, kteří jejich členové budou s ohledem na výši platu čerpat ošetřovné a kteří budou pracovat.

Nárok na ošetřovné by měli podle novely jen lidé z širší rodiny, kteří jsou zaměstnanci s nemocenským pojištěním. Splnění podmínky příbuzenského vztahu k dítěti v přímé nebo vedlejší linii by dokládali správě sociálního zabezpečení čestným prohlášením.

Předlohu podepsali vedle poslanců SPD zákonodárci Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a Starostů.

Za KSČM připojila svůj podpis k novele stínová ministryně práce a sociálních věcí, místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová. Připomněla, že nejde o nic nového, hnutí SPD již v minulosti takový návrh předložilo, komunisté ho podporovali, ve Sněmovně ale bohužel neprošel. »Někdo sice může poukazovat na to, že to bude znamenat pohyb dětí mezi další osoby, každopádně ten návrh reaguje na situaci, která tady je a tím, že umožníme, aby s dítětem nemuseli zůstávat doma jenom rodiče, tak si myslím, že to je pomoc, která se v praxi uvítá,« řekla Aulická našemu listu. Připomněla, že v současné době mají především rodiče, kteří pracují ve zdravotnictví nebo sociálních službách, ale i v různých firmách, velké problémy zůstávat doma s dítětem, a pokud by se umožnilo, aby to mohl být někdo další z příbuzenstva, tak by to byla velká výhoda. »Je potřeba v této krizové době umožnit, aby ta povinnost nebyla jenom na rodičích, ale to tímto způsobem rozšířit,« uvedla poslankyně. Zdůraznila, že podmínkou je, že musí jít o pracující osobu.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Vláda dala v pondělí k novele neutrální stanovisko.

Sněmovna projedná vyšší ošetřovné

Už zítra Sněmovna projedná na mimořádné schůzi jiný poslanecký návrh na zvýšení krizového ošetřovného o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Novela předpokládá, že rodiče by dostali víc peněz zpětně od začátku března. Kabinet ANO a ČSSD předlohu podpořil, byť se vláda v minulosti s ohledem na postoj nejsilnějšího koaličního hnutí na zvýšení ošetřovného neshodla.

Aulická připomněla, že komunisté návrh, aby lidé, kteří musí být v současné době doma, dostali více peněz, podporují. »Je pravdou, že krizová opatření mají negativní ekonomický dopad na rodiny. Samozřejmě vnímáme i to, že toto opatření může mít negativní dopad do zdravotnictví nebo sociální oblasti, kde by mohlo více rodičů využít ošetřovné, na druhou stranu ta potřeba dostat více peněz do rodin je, a proto i my podporuje navýšení na 80 % tak, jak to bylo loni na jaře,« uvedla poslankyně.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku.

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření COVID-19 uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené prakticky všechny školy včetně mateřských. Jejich postupné otvírání by mohlo začít 12. dubna, jde ale o nejbližší možný termín.

(jad)