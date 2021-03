Ilustrační FOTO - Pixabay

Druhé dávky po 42 dnech

Rada vlády pro zdravotní rizika podpořila posunutí termínu druhé dávky očkování proti koronaviru, které prosazoval i její člen, epidemiolog Petr Smejkal. Vakcíny Pfizer a Moderna se budou nově registrovaným podávat po 42 dnech.

»Z odborného pohledu je to zcela v pořádku, není třeba mít žádné obavy. Nám všem ale tato změna umožní ochránit více lidí v kratší době,« uvedlo ministerstvo. U látky AstraZeneca zůstává druhý termín po dvanácti týdnech. Dosud se očkovalo druhou dávkou vakcín od Pfizer/BioNTech po 21 a Moderny po 28 dnech.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v neděli uvedl, že ochrana očkovaného člověka po dvou týdnech od první dávky se postupně blíží k 80 procentům. Snižuje se tak riziko hospitalizace i úmrtnost. Podle epidemiologa Rastislava Maďara je třeba, aby aspoň první dávkou bylo co nejdříve očkováno co nejvíce lidí z rizikových skupin.

Vakcíny od firem Moderna a Pfizer tvoří více než 85 procent v ČR podaných dávek, jen od Pfizeru jich bylo asi 1,254 milionu z celkem podaných 1,6 milionu dávek. Zástupci Chytré karantény informovali, že po dvou týdnech, kdy byly dodávky menší, dorazí ve středu 98 700 dávek vakcíny od společnosti AstraZeneca. První týden v dubnu se čeká 74 400 dávek vakcíny Moderna.

Celkově bylo v ČR očkováno již 1,13 milionu osob, což je asi desetina populace. Z toho téměř 445 000 dostalo i druhou dávku. Dalších asi 99 000 lidí má rezervovaný termín a více než 600 000 je k očkování registrováno. To je zatím umožněno zdravotníkům, klientům a zaměstnancům lůžkových zařízení sociálních služeb, lidem nad 70 let, některým chronicky nemocným a části zaměstnanců kritické infrastruktury státu. Celkem jich je 1,85 milionu, od příštího týdne mají přibýt lidé nad 65 let a pracovníci v sociálních službách.

Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že bylo očkováno již přes 33 000 zaměstnanců z kritické infrastruktury, krizových štábů a integrovaného záchranného systému.

Podle strategie očkování schválené na začátku letošního roku, je pracovníků kritické infrastruktury zhruba 100 000. Z toho je asi 47 000 policistů a městských strážníků a 11 000 hasičů. Přednost v očkování má v současné době jen část z nich, dále zdravotníci a zaměstnanci škol. Těch se chce nechat očkovat více než 230 000 z celkem asi 300 000.

(ste)