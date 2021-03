Brazilský prezident Jair Bolsonaro. Přes jeho přehmaty mu zatím stále důvěřuje skoro polovina voličů. FOTO - Wikimedia commons

Bolsonaro začal vyhrožovat pučem

Brazílie ve třetím březnovém týdnu hlásila denně až 90 000 potvrzených případů koronaviru. Byly to nejvyšší denní přírůstky infekce v této zemi, uvedla Reuters. Úřady zároveň oznamují přes dva a půl tisíce úmrtí v souvislosti s COVID-19 za 24 hodin.

Jde o špatné zprávy pro zemi, jejíž vedení si neví se situací rady, napsal server Politico. Prezident Jair Bolonaro dlouho pandemii zlehčoval, až teď si nejspíš začíná uvědomovat vážnost situace, ovšem po svém. Nejméně dvakrát už se vyjádřil, že v Brazílii je velmi lehké převzít vládu, rozumějme uskutečnit vojenský puč. Tvrdí, že je vrchním velitelem armády a na přání lidu může kdykoli zasáhnout. »Přání lidu« je přímým odkazem na vojenský puč z roku 1964, kdy pravice organizovala pouliční protesty, na které armáda odpověděla »na přání lidu v ulicích« pučem. Vojenský teror trval až do roku 1985. Bolsonaro vždy převrat hájil a neustává v tom ani teď. Na sociálních sítích tvrdí, že sanitární opatření, která proti jeho vůli prosazují jednotlivé státy brazilské federace, »vyhánějí hladové lidi do ulic a přinesou naší zemi vážné problémy, nechci říkat jak vážné, aby mě protivníci nemohli chytat za slovo, že podporuji násilí, ale budou velice vážné«.

Bojí se Luly

Podle serveru ale zdaleka nejde jen o prezidentovu reakci na pandemii, ale o faktické zahájení předvolební kampaně. Volby sice budou až za dva roky, ale Bolsonarovi vyvstal osmého března vážný soupeř – Luiz Inácio Lula da Silva. V ten den nejvyšší soud zrušil rozsudek, který uznal exprezidenta Lulu vinným v korupční kauze. Soudce Edson Fachin nařídil, aby se případem znovu zabýval federální soud v metropoli Brasílii. To může znamenat a až do rozhodnutí federálního soudu i znamená, že Lula se znovu těší občanským právům, tedy může kandidovat ve volbách. V minulých volbách kandidovat nesměl a jeho stoupenci jsou přesvědčeni, že Bolsonaro zvítězil jen kvůli vynucené absenci Luly. Nyní je populární levicový politik zpět a současný prezident reaguje opakovaným připomínáním puče. Lula se zatím k možné kandidatuře v roce 2022 moc nevyjadřuje, opatrně ji připouští, i když tvrdí, že »štafetu by měl převzít někdo mladší«, Lulovi bude v říjnu 76 let.

Levicová média ovšem kandidaturu exprezidenta vidí jasně, podle nich Bolsonado sází na chaos, aby se mohl stát »spasitelem« země a vznikají různé »akční výbory«, které nabádají k »pochodům za Boha a Vlast«, což bylo heslo fašistických pochodů před pučem. Levicový list Reda Brasil Atual proto burcuje k odpovědi, jež by měla začít »vyzdvižením silného levicového kandidáta, s nímž bude možné se fašismu postavit«. Podle serveru Bolsonaro nereagoval na výsledek soudu s Lulou jen řečmi o puči, ale i změnou svého postoje k pandemii. Začal podporovat očkování původních obyvatel, nemine snad den, aby brazilské televizní stanice nevysílaly záběry očkovacích týmů, které se prodírají pralesem, aby daly sérum indiánům. Vysílaly ovšem i očkování Luly čínskou vakcínou.

Spoléhá na armádu

Bolsonaro posiluje také roli armády, do státního aparátu přichází vysloužilí vojáci ve značných počtech. Při přecházejících prezidentech činil podíl vojáků na počtech vysokých státních úředníků asi dvě procenta, nyní už 14 % a podíl se stále zvyšuje. Levice hovoří o přípravě zázemí pro puč. Bolsonaro mnohem častěji, než dřív hovoří o úloze státních podniků, které prý nechce privatizovat. Za předchozího prezidenta Michela Temera to bylo časté téma, privatizace těžební firmy Petrobras se považovala za hotovou. Bolsonaro firmu označuje za důležitou pro bezpečnost země a přidělil jí kompletně vojenské vedení. Sázka na vojáky se mu ne vždy vyplácí, nedávno byl nucen odvolat generála Eduarda Pazuella z postu ministra zdravotnictví. Generál se proslavil hlavně tím, že doporučil předepisovat antimalarikum hydroxychlorochin všem nemocným s COVID-19. Lékaři považují přípravek za neúčinný i škodlivý, generál tak byl kritizován za neodbornost. Za nic nemohl, antimalarikum doporučoval svého času osobně Bolsonaro podle svého vzoru, amerického exprezidenta Donalda Trumpa.

Podle serveru může současný prezident Brazílie jen doufat, že pandemie skončí dost včas, aby na ni voliči aspoň částečně pozapomněli. Jinak nebude mít šanci na další zvolení, i když mu stále důvěřuje téměř polovina voličů. To však ještě nezačala levicová kampaň, jež určitě obviní Bolsonara ze zrady občanů. Brazílii podle všeho čeká hodně dlouhá a ostrá kampaň, uzavřel server.

