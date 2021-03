Co nás s Piráty čeká, kdyby vyhráli volby

Slova »lezlo to z něj jako z chlupaté deky« mě poněkud zarazila. Začíná tedy americká expresívní volební kampaň, alespoň pokud jde o Piráty? Slova, která jsem uvedl, vyřkl totiž šéf Pirátů Ivan Bartoš a to směrem k ministru zdravotnictví Blatnému.

Nejde o první podobné expresní vyjádření politika ze strany Pirátů, nebo o výrok, nad kterým zůstává rozum stát. Připomínám nejen slova o Masarykovi a internetu od poslance Michálka, Peksovo »Jsem Evropan«, když se ho ptali na národnost, nebo ostré vzájemné útoky mezi samotnými Piráty v »kauze Praha 8«, ale o používání slova »lžou«, které se ve směru vlády stalo snad součástí téměř každého vystoupení pirátských lídrů. Přitom právě tato strana ukázala, jaké má drápky, a co nás, pokud by právě ona vyhrála volby, může čekat v následujících čtyřech letech.

A zase musím připomenout tentokrát výměnu odborníků, včetně členů představenstev, v pražských městských podnicích či posledně médii odhalené podivné praktiky pirátského zastupitele, místostarosty v Praze 3 Štěpána Štrébla. Ten se svou firmou jen za současného volebního období získal na zakázkách tam, kde vládnou či se vlády v kraji účastní Piráti, padesát smluv za 161 milionů, jak si bylo možné přečíst na Seznamu. Jde o Prahu, Karlovarský a Jihomoravský kraj. V Praze, kde pan Štrébl je v jednom obvodě místostarostou, je tomu obdobně. A tak zdravotnický materiál, některý dokonce nese visačku Made in China, putuje za »velmi slušný peníz« z jeho firmy tam, kde se Piráti podílejí na rozhodování. Ani panu primátorovi Hřibovi, tomu tvrdému bijci Čínské lidové republiky, se to sice prý ne zcela líbí, ale nemůže s tím nic dělat, jak se vyjádřil při jednom interview v televizi. Otázka mu byla nepříjemná, musel - je přece před volbami - zaujmout jakési stanovisko, ale odpověď ve stylu »já nic, já muzikant« mě přece jen zvedla ze židle. On, primátor, vlastně člen vedení Pirátů a nemůže nic dělat? Může, ale nechce. Jakmile by totiž panu Štréblovi úředně zatrhli jeho zakázky, byl by to zásah do »svobodného podnikání«, a dokonce by poškodil zájmy člena své strany anebo strany jako takové.

A tak nám Piráti už dnes jen ukazují, jaké to bude, až oni, nedej bože, se ujmou vlády. O tom, že urážky patří k jejich výrazivu, že podivně přicházejí k zakázkám, že odborníky mění tam, kde vládnou, za své věrné, že lež - a nejen jako slovo - je součástí jejich politiky, jsme si již představili. To, co by nás jejich vláda nad celým státem všechny stála, si už však ani nechci představit.

Jiří VÁBR