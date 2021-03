Kámen úrazu

V Haló novinách vyšel v pátek 19. března článek s názvem Diskuse na sítích. Autorem článku je Jan Pehe. Tento článek jsem si přečetl velmi pozorně už nejen z bývalého profesního života, ale i proto, že jsem právník. Obsahově se mi velice líbí. Pravda je, že diskusí na sociálních sítích se (ne)účastním. Ale přesto, nebo právě proto bych rád na tento článek reagoval. Už jen to, že někdo neumí správně česky a píše »o zásahu policajtů« mě přímo »praštilo do očí«. Teď tím nemíním autora článku.

Diskutující ve velké míře odsuzují tvrdost policejního postupu. Samozřejmě souhlasím s autorem článku, že tito lidé nenabízejí jiné řešení. A tedy z právního hlediska se na to musíme dívat ze dvou úhlů pohledu. První je, že jestliže někdo nedodržuje zákony a nařízení platné na území státu a nepomůže domluva, jako mírnější prostředek musí nastoupit represe.

A tady je druhá stránka věci. Náš ministr zahraničních věcí na jedné straně odsuzuje zásah armády v Barmě a samozřejmě i v Ruské federaci, což je pochopitelné, byť demonstrace tam svolávají velvyslanectví jiných států. Ale tvrdý zásah v USA neodsoudí, neboť ten je v pořádku. V době jedné demonstrace v Ruské federaci byly i demonstrace v jedné západní zemi a došlo k rabování obchodů a dalším výtržnostem. Zásah byl na samé hraně, možná i za hranou zákona. Ale toto náš ministr neodsoudí. Naše policie má heslo Pomáhat a chránit. Otázka zní - kde a koho?! To se stalo na Staroměstském náměstí, kdy zde byla demonstrace proti vládním nařízením, a její účastníci neměli roušky a nedodržovali předepsaný odstup. Bylo skutečně namístě provést razantní zásah. Místo toho policie jen monitorovala situaci.

A zde je kámen úrazu. Kdyby se toto stalo v jiné zemi, třeba v SRN či jinde, tak policie udělá zákrok a bylo by to v pořádku. Ale u nás je přece demokracie, tak to nejde. A potom - kdyby se toto stalo za první republiky, tak jsem přesvědčen, že dojde ke střelbě do demonstrantů. A nikdo by nic neřekl.

Pokud bude takto mírně postupovat policie, tak samozřejmě demonstranti si budou dovolovat víc a víc. Ve druhém odstavci autor píše, a já mu dávám naprosto za pravdu, že kdyby došlo k situaci, jak je popsaná v článku, policisté by byli právem a správně potrestáni za nesplnění svých povinností. Na jedné straně stát vyžaduje dodržování zákonů a nařízení, ale na druhé straně neumí jasně dát najevo represi při nedodržování zákonů. A mj. si rovněž myslím, že policie měla zasáhnout i proti těm demonstrantům, kteří měli u sebe vlajku.

Závěrem chci říci, že jestliže někdo nedodržuje zákony a nařízení, musí počítat s represí. A jsem jasně v tomto případě na straně policistů a vím, že se dokáží za zákony postavit. A potom k policistům ještě jeden aspekt. Oni musí mít velmi pevné nervy, aby tyto situace zvládali. A proto v případě, že je porušen zákon, jsem na jejich straně a volil bych daleko tvrdší a razantnější postup vůči demonstrantům.

A ještě jedna poznámka. Ona s tím zdánlivě nesouvisí, ale z určitého úhlu pohledu ano. Obecně říkám, že si vážím lékařů a sestřiček, ale především těch, kteří jsou v první linii v boji proti pandemii. A to, že těmto lidem ministr zdravotnictví dá pár korun odměny, je moc slabé z jeho strany. Proč se třeba tento ministr nezamyslí nad tím, že lékaři jsou v prvé řadě lidé, a pak lékaři, kteří bojují s nemocí jiných lidí, a tito lékaři jsou na pokraji svých sil. Přece oni také potřebují psychologickou podporu. Ale to je na jiné zamyšlení.

Ivo LÁTAL