Kdyby »chytrost« Jandourka nadnášela

Ano, pan Jandourek, editor jednoho nenávistného webového portálu, je »expertem« na antirusismus, antikomunismus, antibabišovismus a antizemanismus a vůbec na šíření nenávisti. Holt každý z nás se něčím v kapitalismu živí. Nic osobního. Fakta, která ale použil k reakci na článek Romana Ramacha, předsedy OV KSČM ve Vsetíně, jsou mu k ničemu. Podstata článku je v otázce, proč ODS kritizuje prezidenta Miloše Zemana a nedělá vše pro to, aby se mohli co nejdříve naši občané, zejména ti, co jsou v rizikových skupinách, očkovat. Zvlášť, když v EU není vakcína podle smlouvy, uzavřené s EU, včas dodávána.

Za každý zbytečně zmařený život kvůli takovýmto rusofobním polit-agitátorům, jako jsou představitelé ODS a jejich hlásné trouby, které se nezabývají ničím jiným, než jen šířením nenávisti vůči názorově jiným skupinám občanů, ať padne přímá odpovědnost právě na ně. Ať pak vysvětlují rodinám zemřelých, že Zeman je agent Kremlu. Tady jde skutečně o lidské životy, ale to si kritici Sputniku V nevšimli. Á propos, v RF se celkem disciplinovaně očkuje už snad někdy od prosince a ještě před svátky se všechny obchody, restaurace otevřely.

Jo, a komunismus tady nikdy nebyl! Od 11. července 1960 byla přijata nová socialistická ústava. Ta platila do 29. března 1990. Taky fakta. Kdyby »chytrost« nadnášela…

Roman BLAŠKO