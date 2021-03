Milion během chvilky

Tak jsem se včera dočetla, že státní dluh by měl letos překonat hranici 2,5 bilionu korun a v roce 2023 tří bilionů korun. Hranici dvou bilionů korun přitom státní dluh překonal teprve loni. Při rozpočítání dluhu na počet obyvatel by tak každý dlužil přes 280 tisíc korun. Čtyřčlenná rodina pak jeden milion a sto dvanáct tisíc korun. To jsou ty milionové chvilky pro demokracii?

Přitom nikde na konci této hrůzostrašné propasti není světlo. Jak budou následující vlády tento obří narůstající dluh řešit? Z čeho ho chtějí zaplatit?

Tento stát už nemá moc kde brát. Co šlo, už dávno není naše. I to, co se ještě jako naše tváří. Například že česká Škodovka není česká, to ví každý. Ale že filiálka Volkswagenu, vlastníka Škodovky, už v Šanghaji vyrábí modely Fabia, Octavia a Superb i Yeti, to ví málokdo. Původně české autobaterie Akuma se dnes vyrábějí v Itálii. Tužky pod značkou Koh-i-noor vyrábí impérium rodiny Břízových nejen v Česku, ale i v Rusku, Bulharsku a Číně. Výroba zápalek Solo se ze Sušice přesunula do Indie, elektrospotřebičů ETA do Číny.

To je jen špička ledovce průmyslu. Ještě smutnější je trh potravin. Třeba výživa pro děti Sunar se už dlouho nevyrábí v Zábřehu na Moravě. Švýcarský koncern Hero výrobu přesunul do Velké Británie, u některých produktů do Španělska. Sedlčanský Pepa je z Polska, Jihlavanka z Vídně. Mochovská zelenina se dováží z Rakouska, sýry Želetava ze Slovenska. Znojemské okurky jsou z Turecka. Tradiční Perla, Flora, Rama, Hera jsou dnes dováženy z jiných evropských závodů, Hera je třeba z Polska. Odsud jsou i mnohé cukrovinky s logem pražské čokoládové hvězdy Orion, zrozené v roce 1896. Dnes z produkce švýcarského koncernu Nestlé. Plzeňský Prazdroj vlastní Japonci, Staropramen Američani, Budějovický měšťanský pivovar (Samson) Belgičani.

A už dávno jsme si zvykli třeba na maso, ale i ovoce a zeleninu, které toho po Evropě, ale i celém světě nacestuje víc, než většina obyvatel České republiky.

A co třeba obyčejná voda? To je také smutná kapitola. Firmu Severní energetická (uhlí) vlastní Kypřané. Pokračovat bych mohla s dodavateli elektřiny + plynu, bankami, spořitelnou, obrovskými pozemkovými a bytovými fondy. A ještě delší by byl výpis firem, které byly zlikvidovány.

Co nám tedy jako státu zbylo? Z čeho můžeme vydělávat a látat díry v rozpočtu? Z daní? Ty nestačí ani na provoz. Tak nějak smutné je to české hospodářství…

Helena KOČOVÁ