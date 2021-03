Ilustrační FOTO - Pixabay

V SR hotovo. Matoviče střídá Heger

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová podle očekávání přijala avizovanou demisi premiéra Igora Matoviče a pověřila dosavadního ministra financí Eduarda Hegera sestavením nové vlády. Vytvoří ji stávající čtyřčlenná koalice, která vznikla po parlamentních volbách konaných v únoru 2020.

Matovič i ministři jeho kabinetu zůstanou v úřadu do jmenování Hegerovy vlády. V ní by měla pokračovat většina dosavadních ministrů. Matovič se má stát ministrem financí, výměna se očekává na postech ministrů zdravotnictví a sociálních věcí. Do vlády se vrátí také někteří ministři, kteří během koaliční krize podali demisi. Jmenována by měla být ještě během tohoto týdne.

»Byl to sice jen jeden rok, ale cítím se, jako by jich bylo deset. Byl to nejtěžší rok pro Slovensko od 2. světové války. Přežil jsem ho v jedněch botách a s jediným cílem - chránit životy a zdraví lidí. Prosím o odpuštění všech chyb, které jsem za ten rok udělal. Nebojte se, bude dobře a Edovi nepochybně můžete věřit,« řekl Matovič po podání demise v emotivním projevu. Předsedou vlády byl jmenován před rokem, už v době epidemie COVID-19.

Heger poděkoval Matovičovi za jeho rozhodnutí podat demisi v zájmu uklidnění situace v koalici a pokračování údajného boje proti korupci. Vyjádřil také přesvědčení, že budou dál spolupracovat v zájmu Slovenska.

Původně bylo plánováno, že k přijetí Matovičovy demise a následnému pověření Hegera sestavením vlády dojde dříve během dne, ale termín byl nakonec přeložen na odpoledne. Matovičův kabinet na své mimořádné schůzi ještě kolem poledne schválil usnesení k demisi. Podle slovenské ústavy platí, že když demisi podá předseda vlády, učiní stejný krok kabinet jako celek.

Pověření k sestavení vlády od hlavy státu je na Slovensku spíše tradice, která nemá oporu v ústavě. Heger se stane premiérem až poté, co ho Čaputová do této funkce jmenuje. Nová vláda pak bude muset získat důvěru NR SR, ve které ale mají vládní strany ústavní většinu.

Nic nového

Slovensko zkušenosti s výměnou premiéra během volebního období a bez vypsání nových voleb už má. V roce 2018 podal demisi předseda vlády Robert Fico v zájmu řešení politické krize po vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Tehdejší koalice se pak dohodla na novém kabinetu Petera Pellegriniho, ve kterém pokračovala většina ministrů Ficovy vlády. Ficova strana Směr-sociální demokracie po porážce v posledních volbách odešla do pozice a po následném rozkolu ji opustila skupina poslanců právě v čele s Pellegrinim. Ten teď se svou novou soc. dem. stranou vévodí v SR žebříčkům popularity.

Kdo je Heger?

Heger, místopředseda Matovičova hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OĽaNO), je od loňského března ministrem financí. Po nedávné vlně demisí v kabinetu je v současnosti pověřen také vedením ministerstev zdravotnictví a školství. Patří k tzv. charismatickým křesťanům, je aktivní ve vedení křesťanského Společenství při katedrále svatého Martina v Bratislavě.

Bratislavský rodák (narozen 3. května 1976) absolvoval tamní Ekonomickou univerzitu (dřívější VŠE) a během studií pobýval také v USA. Pracoval jako manager v různých firmách, mj. se podílel na vzniku i v zahraničí úspěšné slovenské značky Double Cross vodka. Byl také konzultantem ministerstva obrany, kde se podílel na reformě slovenské armády.

Ve vrcholné politice se Heger angažuje od roku 2016, kdy za OĽaNO kandidoval v parlamentních volbách na 24. místě kandidátky; zvolený byl díky preferenčním hlasům z desátého místa. Působil například ve výboru pro kontrolu činnosti vojenské zpravodajské služby nebo ve výboru pro hospodářské záležitosti. Do NR SR byl - už jako místopředseda hnutí - zvolen i ve volbách v únoru loňského roku, mandát ale nevykonává, protože se v březnu 2020 stal ministrem financí. Ve svém resortu se v uplynulém roce věnoval převážně řešení dopadů pandemie na slovenskou ekonomiku. Kromě toho například ministerstvo pod jeho vedením letos v únoru rozhodlo o zrušení účtenkové loterie, kterou zavedlo jako jedno z opatření na potírání daňových úniků. Heger k tomu řekl, že stát má na odhalování daňových úniků při evidenci tržeb lepší nástroje. Vloni v prosinci také uvedl do funkce nového šéfa finanční správy; na základě konkursu se jím stal Jiří Žežulka, který v roce 2014 krátce vedl i české Generální finanční ředitelství.

Nastupující premiér každopádně plně ctí svého předchůdce, což vyvolává obavy zejména širší veřejnosti a novinářské obce.

Heger je ženatý, má čtyři děti. Na víru se dal podle svých slov po předčasném úmrtí otce. »Vyrůstal jsem v nevěřící rodině, konvertoval jsem až po vysoké škole. Začalo to po smrti otce, která přišla náhle a nečekaně. Psychicky mě to zlomilo…,« svěřil se slovenskému deníku Postoj. Aktivní působení mezi křesťany mu přitom v roce 2016 výrazně pomohlo v zisku preferenčních hlasů, a tedy i poslaneckého mandátu.

(rj)