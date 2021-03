Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Suez a zranitelnost světového obchodu

Jak již Haló noviny informovaly, kontejnerovou loď Ever Given, která téměř týden blokovala Suezský průplav, se v pondělí podařilo uvolnit. »Tato nehoda odhalila nejen nástrahy plavby v člověkem vyhloubeném průplavu s lodí velkou jako Eiffelova věž, ale také křehkost globální sítě trhů a ekonomik, které berou jako samozřejmost, že Suezským průplavem nepřetržitě proudí zboží,« napsal zpravodajský serverBloomberg. Každý den prodlevy totiž znamená ve světovém obchodu ztrátu téměř 200 miliard korun.

Suezským průplavem prochází přes 12 procent světového obchodu, včetně sedmi procent globálních dodávek ropy. Loni tímto kanálem proplulo více než 19 000 lodí, napsala agentura AP. Každý den od časného rána jím v konvoji propluje průměrně 50 lodí.

Z Perského zálivu do Evropy a Severní Ameriky tímto důležitým vodním koridorem proudí milióny barelů ropy a zkapalněného zemního plynu. Přes Suezský průplav ale také putuje zboží vyrobené v Číně, včetně nábytku, oblečení a dalšího základního zboží. Zablokovány tu byly kontejnerové lodě, lodě na přepravu sypkých materiálů, tankery i plavidla přepravující dobytek.

Doprava na této klíčové vodní cestě se tedy od pondělka začala obnovovat. Flotila remorkérů za pomoci vrcholícího přílivu dostala 220 000 tun vážící kolos z písčitého břehu průplavu. Poté loď podle záběrů místní televize za doprovodu remorkérů pomalu zamířila ke středu kanálu. Kdyby se to nepodařilo, hrozilo, že by se celý náklad čítající 20 000 kontejnerů musel vyložit. Jde přitom o složitou operaci vyžadující speciální vybavení, které se v Egyptě nenachází, napsala agentura AP. Operace by se tak podle ní mohla protáhnout na několik dnů až týdnů.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí prohlásil, že Egyptu se podařilo ukončit krizi, kterou nehoda 400 metrů dlouhé lodi vyvolala. Suezský průplav je pro Egypt důležitým zdrojem devizových příjmů.

FOTO - Wikimedia commons

Podle agentury Reuters se již v pondělí část lodí, které čekaly na uvolnění průplavu, dala do pohybu. Desítky plavidel ale už předtím zvolily alternativní cestu kolem mysu Dobré naděje na jižním cípu Afriky, což jejich cestu prodlouží zhruba o dva týdny a také notně prodraží, nemluvě o zpoždění dodávek.

Na proplutí kanálem čekalo více než 400 lodí, uvedl šéf správy průplavu Usáma Rabía. Dodal, že jejich proplutí by mohlo trvat až tři a půl dne, tedy minimálně do dneška. Podle společnosti Maersk by se však námořní doprava mohla s negativním důsledky nehody potýkat ještě týdny či měsíce.

Co tomu předcházelo

Předpověď počasí na úterý 23. března předpovídala nárazy větru s rychlostí 65 kilometrů v hodině a písečné bouře ženoucí se přes severní Egypt. Jistě, takové počasí je na Sinajské poušti v tomto ročním období běžné, napsal zpravodajský serverBloomberg.

Suezský průplav - jedna z nejdůležitějších, ale také dosti zrádných vodních cest na planetě - zůstal otevřený. Lodě se právě začaly řadit do denního konvoje, když se zvedly poryvy větru. Ever Given, jejímž vlastníkem je japonská společnost Shoei Kisen Kaisha, se do tohoto konvoje zařadila také.

Tato mohutná loď, která byla naložena tolika kontejnery, že by vyskládané za sebou pokryly vzdálenost více než 120 kilometrů, a vezly cokoli od mražených ryb až po nábytek, v 07:40 v průplavu uvázla.

Z údajů z GPS a desítek rozhovorů s představiteli tohoto dopravního odvětví vyplynulo, že loď Ever Given zamířila 300 metrů širokým kanálem, zatímco přinejmenším jedna z dalších lodí se rozhodla do průplavu nevplout kvůli příliš silnému větru. Ever Given také podle dvou osob zasvěcených do situace nepoužila vlečné čluny, přestože dvě o něco menší nákladní lodě hned před ní jejich služby využily.

Další problematickou otázkou byla rychlost lodi. Když se Ever Given začala blížit k písku, vypadalo to, jako by zrychlila - možná proto, aby srovnala kurz, i když už bylo příliš pozdě. Tím se ocelový kýl ještě hlouběji zabořil do boku kanálu.

Lodní kapitáni pokládají Suezský průplav za jeden z nejnáročnějších úseků vodních tras na světě. »Je to pěkně děsivá plavba,« řekl bývalý námořní kapitán Andrew Kinsey, který se plavil Suezským průplavem s 300 metrů dlouhou nákladní lodí a nyní je konzultantem pro otázky námořního rizika pojišťovací společnosti Allianz Global Corporate & Specialty. »Je to hrozně úzký průplav, vítr je tam pěkně drsný a prostor pro chyby je velmi malý. A pokud k nějaké chybě dojde, pak má značné následky,« dodal.

Přesto ale nešlo o situaci, kdy by se průplavem vůbec nedalo plout, ačkoli byl vítr dost silný na to, aby si vynutil uzavření nedalekých přístavů. Některé lodě použily remorkéry nebo jiný druh pomoci, dalším se podařilo samotným proplout bez incidentu.

Nejméně jedna loď se ale rozhodla cestu kanálem odložit. Den před nehodou Ever Given byla mezi plavidly blížícími se z jižní strany ke kanálu i loď Rasheeda. Vzhledem k hrozbě blížící se písečné bouře, a také proto, že vezl náklad zkapalněného zemního plynu z Kataru, se kapitán rozhodl do kanálu nevplout.

Správa Suezského průplavu v prohlášení uvedla, že za nehodu Ever Given mohla nedostatečná viditelnost v nepříznivém počasí, kvůli níž loď ztratila kontrolu. Společnost Evergreen Line sídlící na Tchaj-wanu, která měla v době nehody plavidlo pronajaté, v e-mailu napsala: »Ever Given najela nešťastnou náhodou na souš, když se odchýlila ze svého kurzu kvůli náhle silnému větru.«

Kapitán byl zkušený

Ever Given vyrazila na svou plavbu krátce po rozbřesku a nabrala dva lodivody ze správy Suezského průplavu. Ti nastoupili na palubu, aby dohlíželi na to, že loď bez problému propluje kanálem, což může trvat až 12 hodin. Pravidla správy Suezského průplavu ale jasně stanoví, že za případnou nehodu je zodpovědný kapitán, majitel lodi a její nájemce.

Kapitán lodi Ever Given už absolvoval cestu Suezským průplavem mnohokrát předtím, a zvládl ji i v nárazech větru, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na bývalého člena jeho posádky. Lodní společnosti uvádějí, že plavby Suezským průplavem svěřují svým nejlepším kapitánům, protože jde o tak náročnou trasu.

Tentokrát ale osm kilometrů od ústí průplavu ztratila Ever Given směr a začala se stáčet na pravobok. Pak se loď prudce přetočila na levobok téměř napříč průplavem a najela na břeh, do kterého se její červený kýl pevně zabořil.

Ti, kdo budou skládat střípky příčin této nehody, se nepochybně zaměří i na rychlost lodi při vplutí do kanálu. V 07:28 místního času, tedy 12 minut před nehodou, byla rychlost Ever Given 13,5 uzlu. Tím by překročila rychlostní limit 7,6 až 8,6 uzlu, který je povolen pro lodi proplouvající průplavem.

Kapitáni, které cituje Bloomberg, připouštějí, že v silném větru může být užitečné zvýšit rychlost, aby se zlepšila ovladatelnost lodi. »Zrychlení je do jisté míry účinné,« řekl Chris Gillard, který byl deset let kapitánem 300metrové nákladní lodi, jež každý měsíc proplouvala Suezským průplavem až do roku 2019. »Ale nesmí se to přehnat, protože jinak se příď lodi zanoří hlouběji do vody. Pak zrychlení problém nevyřeší, ale naopak zhorší,« dodal.

Podrobné zkoumání příčin je ale samozřejmě na samém počátku.

