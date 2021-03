Prostějov prorekonstruuje miliony

Secesní perlu Prostějova od architekta Jana Kotěry čeká další obnova za několik milionů korun. Rada města Prostějova schválila zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce »Národní dům Prostějov – rekonstrukce kuchyně, kotelny a zdroje tepla«.

»Národní dům v posledních letech postupně prochází obnovou a i letošní rok v tom budeme dále pokračovat. Veřejná zakázka tohoto roku bude rozdělena na dvě části. V té první budeme řešit rekonstrukci kuchyně a kotelny – tedy rekonstrukci zdroje tepla. Ve druhé části pak půjde o technické vybavení kuchyně,« uvedl primátor František Jura (ANO).

»Práce by měly být zahájeny začátkem června. Hotovo by pak mohlo být do konce září tohoto roku. Realizace investiční akce bude financována výhradně z prostředků města a nebude spolufinancována z dotačních prostředků,« doplnil první muž Prostějova s tím, že celková předpokládaná hodnota zakázky je 11,1 milionu korun (bez DPH).

Úpravy tělocvičen

Základní školu E. Valenty čekají stavební úpravy, které se budou týkat obou školních tělocvičen. Konkrétním předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce velké (281 m2) a malé tělocvičny (212 m2).

»Půjde o interiérové úpravy tělocvičen a bezprostředně přiléhajícího zázemí včetně technických a technologických prvků. V rámci rekonstrukce malé tělocvičny pak mluvíme o modernizaci galerie ve druhém nadzemním podlaží,« uvedl primátor s tím, že obě rekonstrukce vyjdou téměř na 11 milionů korun (bez DPH). Tato veřejná zakázka bude financována z prostředků města Prostějova a případné dotace z Olomouckého kraje. Avizované práce budou rozděleny na dvě etapy. »První etapa, tedy práce na velké tělocvičně, bude zahájena na začátku června a hotovo by zde mělo být v druhé polovině srpna. Další etapa - práce v malé tělocvičně - začnou začátkem června o rok později a potrvají do 26. srpna 2022,« upřesnil Jura. Poslední slovo k celé záležitosti a žádosti o dotaci budou mít zastupitelé.

Nadstavba na dopravním hřišti

Budova na dětském dopravním hřišti získá nadstavbu za šest milionů korun. »Oslovil nás ředitel Sportcentra – DDM s požadavkem na rozšíření objektu dětského dopravního hřiště. O hřiště je stále větší zájem a rozšíření je potřebné. Předpokládáme, že v rámci nástavby bychom se také zabývali otázkou vsakování vody a použitím fotovoltaiky,« řekl náměstek primátora pro rozvoj a investice Jiří Rozehnal (ANO).

Nadstavbu by finančně mohla podpořit dotace z Olomouckého kraje. »Každoročně vypisuje dotační program na podporu dětských dopravních hřišť. V letošním roce je vypsaný program Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť 2021. Statutární město Prostějov již do této výzvy předkládá žádost o dotaci na rozšíření vybavení dopravního hřiště a vybudování přístřešku,« upřesnil Rozehnal.

Josef AUGUSTIN, člen Komise pro kulturu Rady města Prostějova

FOTO - archiv autora