Rozhovor Haló novin s Alexandrem Naumovem, novinářem a stálým korespondentem Haló novin v Moskvě

Lidský život je univerzální hodnota

Alexandře, od 20. července jste stálým zpravodajem našeho deníku v Moskvě. Proč jste se rozhodl právě pro Haló noviny?

Asi by stálo za to tuto otázku rozdělit na dvě části: Proč jsem se stal novinářem a proč jsem se rozhodl psát pro Haló noviny. Tak popořádku.

Před několika lety jsem viděl, že lidé kolem mě jsou zmateni záplavou informací. S rozvojem informačních technologií se stalo velmi mnoho, ale to neznamená, že lidé jsou více informováni. Když jsem si to uvědomil, začal jsem si všímat, že interpretace stejné události v různých novinách a médiích je skoro pokaždé velmi odlišná. A také, že velmi málo novinářů se snaží ukázat samotnou událost bez jejího hodnocení. A pak jsem si uvědomil, že bych chtěl být jedním z těch novinářů, kteří by kladli důraz na popis událostí a faktů, ne na jejich interpretaci.

Pak jsem začal hledat prostředí, ve kterém bych mohl realizovat své přání. Po přečtení řady článků v Haló novinách jsem si uvědomil, že toto je přesně místo, kde mohu realizovat tuto svou myšlenku. Také jsem si uvědomil, že Haló noviny jsou také jediným nezávislým deníkem v České republice, kromě toho jediným, který nemá zahraničního vlastníka. Navíc bych se rád naučil psát tak jasně a stručně, jak píšou vaši autoři. Doufám, že mé články budou zajímavé pro čtenáře.

Jedna z věcí, která mne k tomu také vedla, je, že před třiceti lety byl totálně rozbit komunikační most mezi Českou a Slovenskou republikou a Ruskem, a já bych si přál, aby se nám podařilo tento komunikační most znovu obnovit a oba národy žily spolu v solidaritě a vzájemném pochopení. Myslím, že je to opravdu moc a moc důležité.

Před několika dny jste se nechal očkovat proti COVID-19. Popište, jakou vakcínou a jak vše probíhá, nebo probíhalo? Cítíte se klidnější?

V Rusku začalo očkování 15. prosince. Lékaře, armádu i učitele však začali očkovat mnohem dřív. Hlavním cílem očkování je vytvořit v Rusku kolektivní imunitu, k čemuž by mělo být očkováno 60 % populace, to je asi 68 milionů lidí, k 22. březnu první dávku vakcíny obdrželo 6,3 milionu. Mezi nimi já a členové mé rodiny, například moje matka. Vzhledem ke svému věku je ve zvýšené rizikové zóně, a tak se jako první v rodině nechala očkovat.

Aby se mohla očkovat, bylo nutné se předem přihlásit. To lze provést dvěma způsoby: první je zavolat na ministerstvo zdravotnické péče, anebo domluvit si přes webové stránky Veřejné služby místo, na kterém se lidé mohou přihlásit k lékaři, zaplatit, nebo objednat nový očkovací průkaz. Přihlásil jsem se přes web, kde jsem dostal na výběr jakoukoliv státní polikliniku. Bylo možné si vybrat každý den, včetně soboty a neděle. Očkování se provádí od sedmi do 18 hodin.

Na poliklinice je pro očkování vyčleněn speciální místnost. V ní bylo několik lidí, kteří již dostali injekci a nyní, podle doporučení lékaře, musili být v klidu minimálně třicet minut.

V čekárně jsem vyplnil dotazník, s ním jsem šel do ordinace, kde jsem byl očkován a poté jsem dostal covidový pas. Žádné vedlejší účinky jsem necítil. Další dávku dostanu za tři týdny.

Samozřejmě, když denně čtete o tom, kolik lidských životů už vzal covid, tak chcete chránit rodinu a sebe před nebezpečím úmrtí. Teď se cítím mnohem klidněji.

Evropská média, jak jsem dlouhodobě pozoroval, informovala o RF jen ve smyslu, kolik bylo úmrtí a nakažených. Lidé u nás, vzhledem k těmto neúplným informacím a také tomu, že je nás »jen« deset milionů, si museli myslet, že jsou to hrozivá čísla, a tím se Ruská federace démonizovala. Můžete nám stručně popsat průběh koronavirové krize v Rusku?

Málokdo si uvědomuje, že jsme všichni zvyklí na každodenní statistiky úmrtí. A je jedno, v jaké zemi žijete, všichni jsme si zvykli na myšlenku, že zítra bude uvedeno nové množství zemřelých. Je velmi děsivé, že se někteří novináři a média snaží parazitovat na životech těchto lidí. Zpolitizováním smrti každého člověka.

V Rusku bylo 29. března zjištěno 8711 nových případů COVID-19. Celkem od začátku pandemie onemocnělo 4 528 543 lidí, zemřelo jich 98 033, provedených testů bylo 119 794 094. Připomínám, že v Rusku žije víc než 146 milionů lidí. Počet nemocných klesá, i když většina omezení byla zrušena.

V současné době má Rusko otevřené restaurace, obchody, chodí se do divadel a na koncerty. Řekněte nám, testuje se před vstupem na koncert jako ve Španělsku? Nebo se občané musí prokázat očkovacím průkazem? Jak to vlastně probíhá?

Ano, máte pravdu, v Rusku zrušili většinu omezení spojených s provozem míst shromáždění lidí. Země žije téměř běžným životem. Na Mezinárodní den žen jsem koupil pro matku a manželku vstupenky do divadla. Hala byla plná. Před vstupem do divadla nás požádali, abychom si nasadili roušky. Ale většina tuto žádost ignorovala. Na testy, ani očkovací průkazy se nikdo neptal.

Myslíte si, že se nemůže koronavirová krize nějak znovu objevit, a uvrhnout tak ruskou společnost do horší situace než předtím?

Velkou výhodou Ruska a jedním z faktorů je ve srovnání s ostatními zeměmi velká vzdálenost mezi obcemi. Aby se virus rychle šířil a infikoval velké množství lidí, je nutná velká koncentrace lidí na jednom místě. Velké vzdálenosti mezi městy, očkovací program, který je k dispozici všem občanům, dává naději na optimistické předpovědi.

Rozumíte obstrukcím, které dělá Evropská unie kvůli Sputniku V? Vždyť tato vakcína může zachraňovat životy, a nakonec stejně Sputnik budou muset uznat celosvětově. V mnoha státech se jím očkuje, dokonce i v EU, třeba Slovensko, Maďarsko.

Lidský život je univerzální hodnota. Nad lidským životem už není nic. Možná si také vzpomenete na dobu, kdy by nikoho nenapadlo se zeptat lékaře, z jaké země vakcína pochází. Koneckonců, hlavní věc není, odkud vakcína pochází, ale jak efektivní je. Omezení vakcíny z Ruska se ukázalo, že COVID-19 není nejhorší nemoc, kterou naše společnost trpí. Lhostejnost k lidským životům spolu s přehnanou politickou anarchií zabila více lidí než všechny viry dohromady. Je velmi škoda, že proti této hrozbě dosud nebyla vynalezena žádná vakcína.

V Ruské federaci je ale vyvíjeno a aplikováno více vakcín, nejen Sputnik V. Můžete nám říci, které další vakcíny má RF? A jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Ano, v Rusku se nyní vyrábějí tři vakcíny: Gam-kovid-Wak (značka »Sputnik V«). Podle oficiálních informací je účinnost vakcíny 91,4 %, proti závažnému průběhu onemocnění 100 %. U očkovaných vzniká imunita na dva roky (dnes se v praxi prokázalo, že imunita se tvoří minimálně na devět měsíců). Vakcína se doporučuje pro lidi ve věku od 18 let.

»EpiVakKrona« má podle oficiálních informací imunologickou účinnost 100 %. Ochrana imunity této vakcíny bude fungovat jeden rok.

Nebyly zjištěny silné nežádoucí jevy spojené s působením vakcíny, byla zaznamenána bolest v místě vpichu a zvýšení teploty na 38,5 stupně. Vakcína se doporučuje lidem od 18 let. »KoviVak« má imunologickou účinnost 85 % (tvorba protilátek v určitých časových intervalech, nicméně vývojáři nevylučují, že imunitní odpověď může být vytvořena o něco později).

Hlavní rozdíl mezi vakcínami je v tom, že se vyrábějí na různých technologických platformách, a lékaři tak mohou svým pacientům vybrat pro očkování nejvhodnější lék. Omezení může nastat zejména, pokud má člověk alergickou reakci na některou ze složek vakcíny, v takovém případě bude naočkován jiným lékem. Například »KoviVak« - vakcína »mírného« účinku, nezpůsobuje prakticky žádné postvakcinální reakce. Vakcíny tohoto druhu jsou povoleny pro chronické pacienty, včetně lidí s vážnými chronickými nemocemi.

Mohl byste nám říct, jaké významné události v poslední době se v Rusku odehrávají?

Hlavní novinkou je příchod jara. Ale když už jsme u toho, v průběhu března nejvíce diskutovaná témata v Rusku jsou stálá: Za prvé, vítězství ruských sportovců na mistrovství světa v krasobruslení. Za druhé, pro podezření z přijetí úplatku byli zadrženi guvernér Penzenské oblasti Ivan Belozertsev a zakladatel skupiny farmaceutických společností »Biotek« Boris Spiegel. Podle vyšetřovatelů šéf regionu lobboval za zájmy jednoho z největších dodavatelů léků. Za třetí, očkování Vladimira Putina.

Blíží se velké výročí 60 let letu Jurije Gagarina do vesmíru. Bude to Rusko nějakým způsobem oslavně připomínat? A jak to dnes vnímá mládež, uvědomuje si obrovský význam této události?

Ano, 12. dubna oslaví celý svět 60. výročí letu prvního člověka do vesmíru. Ve velkých městech Ruska budou organizovány výstavy, workshopy, filmové projekce, přednášky věnované této události. Muzeum kosmonautiky, které se nachází v Moskvě na výstavišti nazvaném »Výstava úspěchů národního hospodářství« (VDNCH), 8. dubna v hlavním sále otevře výstavu Úsvit kosmické éry. Na ní bude možné vidět Gagarinovy dokumenty a osobní věci, vzácné předměty s ním spojené, a období jeho studia, stejně jako dozvědět se o hlavních etapách ruské kosmonautiky. A co znamená let člověka do vesmíru pro celý svět.

Pro moderní mladé lidi, kteří vyrůstají mezi konzumním stylem života a vědecko-fantastickými filmy, je těžké si představit, kolik úsilí bylo vyvinuto, aby se tento let uskutečnil pouhých 15 let po válce, která zničila velkou část Evropy i evropské části Svazu sovětských socialistických republik. Já sám, abych byl upřímný, těžko chápu, jak je vůbec možné, že to moji předkové dokázali v tak těžkých podmínkách. Nicméně, Jurij Gagarin byl první. A jsem na to opravdu hrdý.

Řekněte mi, jste bohemista, studoval jste v Praze. Co máte rád na České republice, české zemi a Češích? A v čem je mezi Čechy a Rusy rozdíl?

Na Českou republiku vzpomínám s nadšením. Do Prahy jsem se zamiloval hned poté, co jsem vystoupil z vlaku na hlavním nádraží a ponořil se do dubnového rozkvětu tohoto města. Kvetoucí Prahu mám pevně spojenou s nevěstou: stejně šťastná, stejně bezstarostná a mladá. V Praze se nedá žít bez lásky. Asi proto mě obyvatelé Prahy a pak i celé ČR svým vlídným a lidským teplem uchvátili. Lidské teplo a oduševnělost ve vzájemných vztazích je něco, co současnému světu tak chybí a o co se rád podělí každý Čech.

Zvláštní respekt u mě vzbuzuje česká snaha zachovat svou přírodu pro budoucí generace. Vaše panenská příroda s divokými lesními zvířaty mě poprvé šokovala. Nemohl jsem uvěřit, co je možné v moderní průmyslové společnosti ve středu Evropy. Jednou mi jeden z mých známých Čechů navrhl plout spolu na kánoi dolů po Berounce. Dva dny jsme pluli mezi panenskou přírodou, nocovali pod hvězdami na starém hradě. Ty emoce, které jsem tehdy získal, zůstanou se mnou po celý život, protože to jsou jedny z nejsilnějších pozitivních emocí, které jsem kdy zažil.

Ve skutečnosti mezi Rusy a Čechy není příliš velký rozdíl. Máme velmi podobný jazyk. Mnoho slov je vyslovováno stejným způsobem a má stejný význam. Přestože se mnozí snaží najít nebo vytvořit mezi námi rozdíl, máme velmi podobnou mentalitu. Abych však byl objektivní, je třeba si uvědomit, že vzhledem ke geografické vzdálenosti má západoevropská kultura se všemi svými přednostmi a nedostatky menší vliv na ruský národ.

Roman BLAŠKO