Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

O prodloužení odpočtů na DPH pro ČT a ČRo

Česká televize a Český rozhlas zřejmě budou moci až do konce roku 2024 uplatňovat nárok na odpočty na dani z přidané hodnoty v současném rozsahu. Návrh na prodloužení odpočtů na DPH pro obě veřejnoprávní organizace doporučil sněmovní rozpočtový výbor.

ČT i ČRo budou moci odpočty uplatňovat stejně jako komerční firmy. Možnost širších odpočtů by jinak skončila ke konci letošního roku. Změnu předložil formou pozměňovacího návrhu k vládní novele zákona o DPH předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Ministerstvo financí v materiálu pro poslance uvedlo, že změna by představovala do roku 2024 celkem jednu miliardu korun. Na dotaz ČTK uvedlo, že dlouhodobě preferuje spíše postupné systematické snižování daňových výjimek. Ve výboru zaujalo neutrální postoj. Pro Stanjurův návrh hlasovali také oba poslanci KSČM ve výboru, jeho předsedkyně Miloslava Vostrá a člen výboru Jiří Dolejš, a také sociální demokrat Václav Votava.

Miloslava VOSTRÁ, poslankyně (KSČM) a předsedkyně rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny.

Dolejš pro Haló noviny připomněl, že se jedná o parametr, který je v systému dlouhodobě. »Je to v podstatě o tom, že to jsou veřejnoprávná média, a tudíž je nemá smysl zdaňovat jako privátní společnosti,« uvedl. Obě média by podle něj následně chybějící peníze nárokovala ze státního rozpočtu. »Takže to je systémová záležitost, která však nemá a neměla by mít souvislost s tím, co se teď hodně debatuje o dění uvnitř České televize, které je spíš záležitostí Rady ČT,« dodal Dolejš.

Peníze umožní zachovat program ČT3

Ustanovení umožňující širší odpočty na dani se do zákona dostalo v roce 2017. Vláda ho o rok později navrhla ve vládním daňovém balíčku zrušit. Česká televize tehdy vyčíslila výpadek příjmů na 350 až 400 milionů a Český rozhlas na 120 milionů ročně. Sněmovna ale prodloužila jeho platnost do konce letošního roku. Veřejnoprávní televize i rozhlas neměly dříve nárok na odpočet daně ze zboží a služeb fakturovaných jejich dodavatelem s daní na výstupu, které nakoupily pro svůj provoz a výrobu pořadů. Například ČT odvedla v roce 2015 podle své výroční zprávy do státního rozpočtu 593 milionů korun na DPH, a to bez nároku na odpočet.

O prodloužení tohoto ustanovení požádal už loni v prosinci generální ředitel ČT Petr Dvořák premiéra Andreje Babiše (ANO). Dvořák tehdy uvedl, že díky zachování vratek DPH by televize mohla zachovat vysílání programu ČT3 nebo investovat více peněz do kultury, například prostřednictvím nově vznikajícího fondu audiovize, i do sportu. Babiš mu tehdy slíbil, že tento návrh probere s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO).

Slíbena další debata

Vládní novela zákona o DPH především ruší osvobození od DPH při dovozu malých zásilek ze zemí mimo EU. Mohly by tak podražit některé zásilky například z čínských e-shopů.

Výbor nepodpořil návrhy předsedy KDU-ČSL Mariana Jurečky zvýšit limit pro povinnou registraci plátců k DPH na 1,5 nebo na dva miliony korun. Nepodpořil ani návrh poslanců Václava Votavy (ČSSD) a Jakuba Jandy (ODS) snížit limit pro vracení DPH turistům ze třetích zemí za zakoupené zboží z 2000 na 1000 Kč.

Podle Dolejše šlo o problematické návrhy z pohledu věcného a vzhledem k tomu, že mezi poslanci je zájem na tom, aby novela prošla, tak je výbor nepodpořil. »Z důvodu konsenzu tohoto zákona jsme tyto návrhy nepodpořili, ale u některých ministerstvo financí slíbilo, že o adekvátnějším řešení bude s navrhovateli debatovat,« uvedl Dolejš.

Předlohu nyní čeká projednávání ve druhém a třetím čtení na plénu. To by se mohlo uskutečnit v dubnu.

(jad)