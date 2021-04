Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Kdo má rád nuly? 14, 22, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90

Jak již Haló noviny informovaly, nová zdražovací a škrtací koalice ve Středočeském kraji schválila na posledním jednání krajských zastupitelů navýšení tarifu Pražské integrované dopravy od 1. července. Zřejmě má někdo rád nuly, a nahradil tak čísly v titulku dosavadní 12, 18, 24, 32, 40, 46, 54, 62 a 68.

Ještě to však musí schválit Rada hlavního města Prahy. »Bez společné dohody by navýšení nebylo možné kvůli provázanosti dopravy i jejích organizátorů (ROPID a IDSK) provést,« říká radní pro mobilitu Petr Borecký (STAN).

»Po zrušení tzv. Středočeského jízdného, iniciovaného KSČM, je to další krok, který veřejnou dopravu učiní méně přitažlivou,« připomněl bývalý dlouholetý předseda krajského výboru pro dopravu Ivan Cinka s tím, že škrtací koalice již loni v prosinci zrušila žákovské a seniorské jízdné, kdy žáci, studenti a lidé nad 65 let mohli v regionu jezdit zdarma. Tato skupina má stejně jako jinde ze zákona slevu 75 procent z jízdného a zbylých 25 procent jim na požádání zpětně proplácel kraj.

Opoziční hnutí ANO se zdrželo hlasování. Zastupitel za ANO a dřívější radní pro dopravu František Petrtýl vyjádřil obavu, že lidé budou kvůli zdražení ve větší míře jezdit auty. Hejtmančin náměstek pro finance Věslav Michalik (STAN) namítl, že kdyby se jízdné nezdražilo, musela by být omezena doprava nebo jiné služby ve Středočeském kraji. Kraj by si prý jinak na veřejnou dopravu musel půjčit, což označil za nesmysl.

Svedli to na COVID-19

»Změna a navýšení tarifu PID je nezbytné, nemůžeme si dovolit před tímto problémem zavírat oči nebo strkat hlavu do písku. S tarify se nehýbalo 10 let, za tu dobu jen složená inflace činila přes 21 %. Další náklady si vyžádala integrace dopravy v jednotlivých oblastech Středočeského kraje, která zároveň cestujícím dopravu zlevnila. Faktem také je, že pokud máme zabránit rozpadu systému veřejné dopravy, protože vláda stále odmítá krajům kompenzovat obrovské propady tržeb, musíme na to nějak reagovat.

Tržby v minulém roce vlivem pandemie COVID-19 klesly o 30 %, což jen v linkové autobusové dopravě činí přes 300 milionů korun, a to bez vyčíslení dopadů pro obce. Výběr jízdného na území Prahy poklesl oproti předpokladu o 31 %, což představuje 1,2 miliardy korun. Takovýto propad nedokážeme pokrýt z vlastních rozpočtů,« dodal Borecký. Bez zdražení jízdného by prý muselo dojít k ještě větší redukci počtu spojů, než dochází již teď. To by s sebou prý neslo i nevratné dopady do celkové kvality dopravní obslužnosti na území kraje.

»Ztráty krajem objednávané dopravní obslužnosti jsou v době koronavirové nesporně velké. Jde o stamiliony korun. Určitě by v tomto směru měl krajům pomoci i stát, bez ohledu na to, jaké politické reprezentace dnes stojí v jejich čele. Nicméně kraje také nejsou bez prostředků, jde jen o to, jak si nastaví priority. Zásadní otázkou je, zda rozvoj a větší přitažlivost veřejné hromadné dopravy skutečně považují za veřejný zájem, vycházející z potřeby chránit životní prostředí a zdraví lidí,« upozornil Cinka.

Další diferenciace

Navržené změny nebudou mít na rezidenty hlavního města výrazný vliv, neboť u nich nedojde ke změně cen jízdného pro pražská časová pásma P, 0 a B. »Změny pro území Středočeského kraje budou naopak komplexnější. Týkají se totiž jednotlivého i časového jízdného. Oproti situaci v hlavním městě náš kraj poskytuje návazně na státem nařízené zvýhodněné jízdné slevu 75 % pro žáky, studenty a občany starší 65 let, takže dopad zdražení jízdného je na tyto skupiny cestujících poměrně malý. Naším cílem je převést část rezidentů na časové, tj. dlouhodobé, jízdné, a proto dojde časem k další diferenciaci tarifů, a zejména pak zvýhodnění celoročních kupónů,« upozornil Borecký.

U časového jízdného dochází ke změnám jízdného pouze pro cestování ve vnějších pásmech, případně dojezdovém pásmu 0 na území Prahy. Měsíční a čtvrtletní kupóny jsou zdraženy o 25 %, cena ročního jízdného je stanovena na 9,5násobek ceny měsíční. U ročních kupónů proběhne oproti stávajícímu stavu zdražení o 10-15 %, což přináší ještě větší zvýhodnění než za stávajícího stavu. Celkově však budou časové kupóny i přes připravené zdražení pro pravidelné cestující výrazně výhodnější. A jak tomu je s odhadem výtěžnosti na tržbách? »Navýšení by přineslo od 1. července do konce roku podle předpokladu cca 90 milionů korun a v roce 2022 celkem cca 250 miliónů korun,« vyčíslil Borecký.

Spolehlivý barometr

Pro stabilizaci veřejné obslužnosti Středočeský kraj přistoupil vedle úpravy tarifů jízdného i k dalším opatřením: omezení počtu/kapacity spojů linkové autobusové i železniční dopravy a úpravě standardů kvality.

Borecký rovněž upozornil, že všechna výše uvedená opatření jsou jen prvními kroky na cestě k celkové proměně veřejné dopravy v kraji, která v příštích letech bude čelit bezprecedentním nárokům vyvolaným požadavky na bezemisní provoz v autobusové dopravě či zavádění systému ETCS a střídavé trakce na železnici. Půjde prý o miliardové částky, které nebude možné financovat bez výrazné finanční pomoci státu, nebo celkové restrukturalizace veřejné dopravy.

»Středočeské jízdné se tak stává jakýmsi barometrem, který celkem spolehlivě ukazuje, kdo chce něco dělat pro lidi, zejména ty s nižšími příjmy, kdo skutečně hodlá hmatatelně pomoci rodinám s dětmi a seniorům, a nejenom se jejich podporou ohánět při každém svém rétorickém cvičení před veřejností, a naopak, komu jdou takovéto zcela konkrétní kroky podpory proti srsti,« uzavřel Cinka.

