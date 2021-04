Vladimir Putin. FOTO - Haló noviny

M+M s Putinem nejen o Sputniku

Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá kancléřka Angela Merkelová jednali s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o možné spolupráci ohledně vakcíny Sputnik V. Tématem ale byly i politické otázky – Navalnyj, Ukrajina, Bělorusko, Sýrie, Írán, Libye, informovala s odvoláním na sdělení Kremlu agentura Reuters. A tady nejen podle ruské strany došlo ke konstruktivnímu jednání a pokroku.

Úřad ruského prezidenta uvedl, že trojice státníků v úterý na videokonferenci hovořila o vyhlídkách ruské vakcíny Sputnik V na registraci pro použití v Evropské unii, jakož i o možných dodávkách a společné produkci tohoto preparátu uvnitř EU.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) ruskou vakcínu nadále vyhodnocuje a doporučující stanovisko k jejímu schválení v EU zatím nevydala. Některé členské státy proto preparát schválily či ho posuzují na národní úrovni.

Ruská vakcína je obětí politizace v rámci evropského bloku. Někteří, jako eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton, tvrdí, že Unie Sputnik nepotřebuje. Druzí, jako předseda Evropské rady Charles Michel, zas paradoxně nesmyslně viní Rusko, že používá vakcíny pro účely propagandy. Moskva to samozřejmě odmítá. Každopádně ve skrytu státy EU jeví o Sputnik V čím dál větší zájem, uvedl Reuters s odvoláním na oficiální diplomatické zdroje.

Srbsko evropským premiantem

Premiér jednoho ze dvou hlavních správních celků Bosny Fadil Novalič při projevu v parlamentu vyzval občany, aby mu poradili s obstaráváním vakcín proti COVID-19. Ano, tak tristní situace mimo EU je. Výjimku tvoří Srbsko, které patří k nejrychleji očkujícím státům v Evropě a momentálně umožňuje i vakcinaci cizinců. Vedle toho Srbové přímo pomohli i Srbům žijícím v Bosně.

Kontroly na Moravě

Slovenská policie bude od středy do velikonočního pondělí plošně a nepřetržitě kontrolovat na hraničních přechodech i s ČR dodržování karanténních omezení cestujícími, kteří přijíždějí do země. ČTK o tom informovala mluvčí slovenského policejního prezidia Denisa Bárdyová. Jde o součást opatření proti šíření koronavirové nákazy v souvislosti s velikonočními svátky. Při cestách na Slovensko musejí lidé až na výjimky nastoupit do karantény. Slovenští policisté budou podle Bárdyové vykonávat kontroly také na přechodech s Maďarskem, Rakouskem a Polskem.

Právě Maďarsko za uplynulý den zaznamenalo dalších 302 úmrtí kvůli nákaze koronavirem, což je nejvyšší počet úmrtí souvisejících s nemocí za jediný den od začátku pandemie, která si v desetimilionové zemi vyžádala už více než 20 000 obětí. Podobné nelichotivé rekordy, v lecčem překonávající i ty nedávné české, zaznamenávají momentálně také na Ukrajině, v Polsku, Německu či ve Francii. A celosvětově nadále »vede« Brazílie, která už zaznamenala 3780 obětí nemoci za den! Celkem už na světě s COVID-19 zemřelo minimálně 2,8 milionu lidí.

