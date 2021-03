S potomky je to tu přece jen lepší. FOTO - archiv autora

Babyboom se nekoná. Vymřeme?

Pokud si někdo snad myslel, že kvůli pandemii a uzávěře všeho a všech nebudou mít páry doma na práci nic jiného než plodit potomky, tak ho čeká překvapení - místo babyboomu přišel pokles porodnosti!

Studie dokládají, že třeba Spojené státy zaznamenaly nejnižší míru porodů v historii a počet nově narozených dětí strmě klesl i v některých částech Evropy.

Demografy a další odborníky, kteří se zabývají studiem populace, však pokles v porodnosti příliš neudivuje. I sociologové to přičítají právě obavám z budoucnosti v důsledku neschopnosti zkrotit COVID-19 v dohledné době. A tak i ti, kteří vloni plánovali mít dítě, snahy počít prozatím odložili. V takové Itálii až 37 % lidí dokonce uvedlo, že dítě plánovat přestali úplně. Francie, Jižní Korea, Tchaj-wan, Estonsko, Litva a Lotyšsko za prosinec 2020 a letošní leden, tedy zhruba devět měsíců od začátku pandemie, evidují nejméně narozených dětí za posledních 20 let.

A není to jen o strachu či celkové skepsi. Ale i kvůli zavřené ekonomice a službám. Populační fond OSN (UNFPA) uvádí, že kvůli pandemii o přístup ke službám souvisejícím s plánováním rodiny přišlo bezmála 12 milionů žen ve 115 zemích, převážně v chudších světových regionech. To by na druhou stranu mohlo vyústit až v 1,4 milionu neplánovaných těhotenství.

Každopádně opak babyboomu tady je. A nejpřesvědčivější argument, proč je tomu tak, je ona pevná a zavedená souvislost mezi ekonomikou a rozením dětí. Historie napříč různými zeměmi potvrzuje, že v dobách ekonomického růstu roste i porodnost, nejistota vede k jejímu poklesu.

A některé ženy to neberou jen takto prakticky, ale i filozoficky a morálně hodnotově. Že rodit děti do této doby je nesmysl. Protože svět prostě v pořádku není! »Akorát bych přivedla na svět další nešťastnou bytost,« napsala mi vzdělaná kamarádka. A pokračovala: »Co jim tak asi tady můžeme nabídnout? Špatný stav přírody, znečištěný vzduch a voda; nefunkční vztahy, násilí atd.« A přidala samozřejmě i společenskou a onu ekonomickou nejistotu. »Jakou asi budou mít jistotu práce a kdo jim co zaplatí, když nikdo nic mít nebude? Jak dlouho myslíš, že je udržitelný tenhle stav? … Snažíme se vymezovat z běhu a harmonie vesmíru, ale jako všechny neposlušné děti si vysloužíme akorát pokárání…« No, to první už jsme si vysloužili. Něco na tom všem zkrátka je. Na druhou stranu i v dobách daleko složitějších a pro lidstvo nepoměrně horších se rodilo, co to šlo. Kdyby stejně skeptický byl každý, lidstvo vymře. Otázka je, zda by právě to ve finále nebylo minimálně pro tu naši planetu lepší řešení…

Roman JANOUCH