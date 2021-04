Ilustrační FOTO - Pixabay

Muže z filmu V síti poslal ústecký soud na dva roky do vězení

Muž, který kontaktoval přes sociální síť dívky, jež se pro dokumentární film V síti vydávaly za dvanáctileté, a žádal je, aby se svlékly nebo mu zaslaly intimní fotografie, byl v Ústí nad Labem odsouzen na dva roky ve věznici s ostrahou. Osmačtyřicetiletý Martin Konopásek, který vypomáhal i na dětských táborech, řekl, že si tímto způsobem chtěl vyčistit hlavu. Uvedl, že si myslel, že dívkám je nejméně 16 let, soud jeho tvrzení vyvrátil. Rozsudek není pravomocný, Konopásek i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.

Konopásek podle obžaloby navazoval pod smyšlenými jmény od listopadu 2018 do února 2019 na sociální síti kontakt s dívkami, které se vydávaly za dvanáctileté. Ve skutečnosti to byly zletilé protagonistky dokumentu. Muž je žádal, aby se svlékly a poslaly mu fotografie svého obnaženého těla. Státní zástupkyně Lenka Pošíková v obžalobě uvedla, že si při komunikaci na skypu dívky i fotil. Konopásek ale uvedl, že dívku vyfotil pouze jednou a učinil tak omylem.

Muž na začátku líčení uvedl, že videa jeho osoby byla pořízena nezákonně. "Tady byla veřejně dehonestována moje podoba, moje osoba, člověkem, který mě šmíroval, špicloval, lhal a vytvářel falešné profily," řekl Konopásek. Doplnil, že je trestán už přes rok. Jeho rodina se ho podle jeho slov po odvysílání filmu zřekla, ztratil i přátele a raději už nevychází z domu.

Logo dokumentárního filmu V síti. FOTO - Wikimedia commons

Konopásek se obhajoval tím, že na stránku Lide.cz, kde si s dívkami psal, se mohou přihlásit jen ti, kterým již bylo 16 let. Dívek se však ptal, zda již měly menstruaci, zda jim roste pubické ochlupení v intimních partiích a podobně. "Jste rád, že to jsou 12leté holky, myslíte si, že jsou to 12leté holky, pokud ony vám říkají, že to jsou 12leté holky, tak na to adekvátně nereagujete," uvedl soudce Martin Kredba s tím, že představa, že by měly být dívky starší, se Konopáskovi nelíbila.

Konopásek se dopustil pokusu přečinu ohrožování výchovy dítěte, pokusu přečinu zneužití dítěte k výrobě pornografie, pokusu přečinu navazování nedovolených kontaktů s dítětem a pokusu přečinu šíření pornografie a výroby a jiné nakládání s dětskou pornografií. Státní zástupkyně mu za to navrhla tři roky odnětí svobody. "Myslím, že to, že byl uznán pan obžalovaný vinným a byl mu uložen nepodmíněný trest, tak lze považovat za částečný úspěch, byť jsem navrhla přísnější trest," řekla Pošíková.

Muž některým dívkám zaslal elektronický odkaz na pornografické video, poslal fotografii ztopořeného údu. Dívek se dotazoval, zda se už líbaly, opakoval žádosti o fotku prsou. Domluvil si i schůzku, na kterou nepřišel. Navíc přechovával stovky souborů fotografií obnažených dívek v dětském věku.

Podmínku dostal Konopásek už v minulosti za to, že kontaktoval jako učitel zeměpisu čtrnáctiletou dívku, kterou líbal. V pronajatém bytu ji svlékal a žádal ji, aby ho osahávala.

Celovečerní dokument V síti režiséra Víta Klusáka je experimentem, který otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dívčím vzezřením se přihlásily na sociální sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line. Setkaly se při tom s věcmi, které zaskočily i filmaře. Oslovili je sexuální predátoři vyhledávající nedospělé dívky a od nevinné konverzace přecházeli k výzvám ke svlékání, masturbování a zasílání choulostivých fotografií.

(čtk)