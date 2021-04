Ilustrační FOTO - Pixabay

Velvyslanci EU se opět snaží domluvit na rozdělení milionů vakcín od Pfizeru

Země Evropské unie se znovu snaží vyřešit spor ohledně rozdělení deseti milionů vakcín od společností Pfizer a BioNTech ze zásilky, která má ve druhém čtvrtletí kompenzovat některým státům včetně Česka jejich dosavadní nižší příděly. Ve středu unijní velvyslanci k dohodě nedospěli mimo jiné kvůli nesouhlasu Rakouska, které žádá, aby bylo zařazeno mezi státy, které dostanou více dávek, než odpovídá jejich počtu obyvatel.

Portugalské předsednictví EU v úterý přišlo s návrhem, aby se sedm milionů dávek vakcíny ze zmíněné zásilky rozdělilo standardně podle počtu obyvatel. Zbývající tři miliony mají zamířit do Bulharska, Lotyšska, Estonska, Chorvatska, Slovenska a Česka, které zatím dostaly v rámci společných nákupů podprůměrné množství dávek, protože při předchozích objednávkách neprojevily zájem o celý svůj stanovený příděl. Pro ČR by to konkrétně znamenalo, že by dostalo přes 300.000 dávek.

Námitky proti tomuto kompromisnímu návrhu na rozdělení vakcín má nadále Rakousko a také Česko a Slovinsko, napsala agentura DPA. Rakouský kancléř Sebastian Kurz trvá na tom, aby Rakousko bylo zařazeno mezi země, které dostanou kompenzaci v podobě dávek navíc. Zástupci ostatních zemí jsou ale proti, protože podle nich Rakousko nedostalo podprůměrný podíl vakcín a má relativně vysokou míru proočkovanosti. Velvyslanci musejí návrh na rozdělení vakcín schválit jednomyslně.

Unijní země v prvním čtvrtletí dostaly přes 90 milionů dávek vakcíny proti covidu-19, což je zvláště kvůli výpadkům firmy AstraZeneca výrazně méně, než čekaly. Společně nakoupené očkovací látky si mezi sebe rozdělují podle počtu obyvatel. Když však některé země neprojeví zájem o celý svůj příděl, mohou si jej koupit jiné státy, čímž vzniká kritizovaný nepoměr.

(čtk)