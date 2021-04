Ilustrační FOTO - Pixabay

Krizové ošetřovné se zřejmě zvýší, Sněmovna novelu schválila

Rodiče, kteří zůstali doma s dětmi kvůli zavřeným školám, zřejmě dostanou vyšší ošetřovné. Sněmovna schválila zrychleně už v prvním čtení poslaneckou novelu, podle které dávka vzroste o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Rodiče budou mít nárok na více peněz od začátku března. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii koronaviru. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Novela skupiny poslanců dávku zvedá na stejnou výši, jako byla loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku.

Před rokem mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku. Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje. Bez ohledu na věk by ale umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují tyto děti podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

