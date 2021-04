Jsou tu distanční Velikonoce

Letošní březen se stal nejtragičtějším měsícem od počátku pandemie. Nakazilo se 292 100 lidí a zemřelo jich 5779! Průměrný věk těch, kteří zemřeli v souvislosti s koronavirem, je letos o dva roky nižší než u loňských obětí. Od prosince se v ČR šíří mnohem nakažlivější britská mutace koronaviru a v současné době už je převažující formou. Podle odborné studie má pravděpodobnost úmrtí při nakažení o 64 procent vyšší než původní varianta koronaviru. Navíc vážné průběhy nemoci mají častěji než loni mladší a zdravější lidé.

V prvních měsících epidemie byli častými oběťmi lidé žijící v lůžkových zařízeních sociální péče. Z tohoto důvodu byli zaměstnanci a obyvatelé domovů pro seniory a dalších podobných zařízení spolu se zdravotníky mezi prvními, kdo se mohli nechat začátkem letošního roku očkovat. Dnes jsou naštěstí již díky proočkovanosti téměř plně ochráněni, stejně jako zdravotníci. Oběma dávkami je proočkováno 65 procent lidí starších 80 let a přes 40 procent starších 70 let. Přibývá také očkovaných chronicky nemocných. K tomu dvě třetiny proočkovaných pedagogů, kteří se chtějí nechat očkovat, je spolu s testováním nadějí pro bezpečné a hlavně dlouhodobé otevření škol. I přes přísnější opatření, uzavření okresů a škol stále přetrvává poměrně vysoký denní přírůstek nakažených. Čísla ale jasně ukazují, že díky těmto nepříjemným a často bohužel ne příliš pochopitelným restrikcím »došla« nákaza ze západní části České republiky na Moravu o 30-40 procent nižší, než jsme ji zažili v Karlovarském nebo Královéhradeckém kraji. Je nutné si uvědomit, že z celkového počtu nakažených celá jedna třetina vždy míří do nemocnic. Obsazenost lůžek JIP tak zatím klesá velmi pomalu.

Pokud chceme současný trend poklesu udržet a vrátit se postupně k běžnému životu, nezbývá než akceptovat naléhavou výzvu k prožití velikonočních svátků tak trochu »distančně«. Dodržování základních epidemických opatření v podobě roušek, mytí rukou a vzdáleností při setkávání je skutečně minimum. Bohužel, přitom nelze ani příliš spoléhat na negativní antigenní test. Ten totiž nedokáže plně odhalit první fázi nákazy. Je přitom prokázáno, že se nejčastěji lidé nakazí přímou konzumací z jedné lahve či jídla (přes povrch), kterého se dotkl infekční člověk, a podáním ruky. Po prodělané infekci COVID-19 by měl být člověk před novou nákazou tři měsíce chráněný protilátkami. Přesto se objevují případy, kdy se lidé nakazili opakovaně. Člověk má totiž po prodělání nemoci oslabený imunitní systém. Vakcína má obecně zajistit, že nedojde k onemocnění nebo bude mít jen lehký průběh. Na jak dlouho ale imunitu vytvoří, zatím není přesně jasné. Pozitivní zprávou je, že koronavirus podle současných zjištění mutuje pomaleji než chřipka, kterou je třeba každou sezonu přeočkovat.

Bohužel se zatím nenaplňuje předpověď ministra zdravotnictví Blatného z 14. prosince 2020, že za půl roku bude COVID minulostí. Já jsem přesvědčena, že kýžené »světlo v tunelu« spatříme už po »distančních« Velikonocích.

Soňa MARKOVÁ, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM