U Hašlera šlo o něco jiného

Před několika dny v pořadu České televize o Karlu Hašlerovi nám moderátorka společně se scenáristou Gustavem Oplustilem mimo jiné sdělili, že minulý režim neměl zpěváka rád, protože byl masarykovec, vlastenec a… seznam jeho »dobrých vlastností« byl dost dlouhý. Proto ho zakázal.

Nezakázal, to není přesné. Nepropagoval, tedy na počátku padesátých let. Pak se to všechno začalo měnit. A nejen kvůli Oplustilovi. Píseň totiž zakázat nelze, ta je v nás a ty Hašlerovy písničky zůstaly »pod kůží«. Nikdo je nemohl vymazat, jen nepropagovat. To se také stalo a byla to chyba. Přitom nešlo o to, že Hašler byl masarykovec, vlastenec, atd., atd. I když mu tehdejší radikálové jistě nemohli zapomenout píseň Vy jste na nás, komunisti, ale takových bylo v kultuře mnohem víc, kteří se před válkou nepostavili na stranu levice. Mimochodem, patřil mezi ně i Alois Jirásek. Možná, že se na ně, stejně jako na Karla Čapka, se chvíli dívalo nevraživě, ale to se už velmi brzy začalo měnit.

U Karla Hašlera šlo však o cosi jiného, co se přece jen podepsalo na zbytečném odstrčení jeho písní. Před válkou byl stoupencem Radoly Gajdy a po Mnichovu se velmi nevybíravě pouštěl do židů. Prý Beneš a vláda jim prodali republiku. Byl pochopitelně jiný fašista než němečtí nacisté. Spíš bychom jeho názory mohli přiřadit k těm mussoliniovským. Na to po válce, bez ohledu na jeho hrůznou smrt v Mauthausenu, bylo mnoho lidí hodně citlivých. Tak byl přiřazen k Demlům a Zahradníčkům. I oni vybíjeli svou nenávist tímto směrem a nebylo radno je tisknout. Na schvalování holocaustu či »jen« na pomnichovské útoky proti židům byl skutečně národ citlivý. A komunisté nebyli výjimkou.

Chápu, že některé momenty ze života významných lidí se vynechávaly. Aby nenarušovaly potřebný profil a styl současné propagandy. Tak např. Jára Kohout může být líčen jako antikomunistický hrdina, či Ferdinand Peroutka jako bojovník proti nacistům.

Já osobně mám přes to všechno Hašlerovy písničky rád. Třeba píseň Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká…

Jaroslav KOJZAR