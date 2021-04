Rutte žádal o odpuštění, že nemluvil pravdu

Nizozemský premiér Mark Rutte těsně přečkal v noci hlasování v parlamentu, který mu i přes tvrdou kritiku nevyslovil nedůvěru.

»Zůstávám premiérem. Budu pracovat na tom, abych znovu získal důvěru,« prohlásil podle agentury AFP. Rutte, jehož strana tento měsíc vyhrála parlamentní volby, čelil hlasování o nedůvěře ještě před sestavením vlády. Šlo o vyjádření nedůvěry dosluhujícímu premiérovi.

Nizozemský premiér Mark Rutte. FOTO - Wikimedia commons

Zákonodárci, kteří složili přísahu jen o den dříve, současně odepřeli ministerskému předsedovi důvěru, což představuje závažné pokárání, ale nemá stejné důsledky, jaké by mělo odhlasování nedůvěry, po kterém by Rutte musel rezignovat. Premiér podle agentury Reuters uvedl, že odstoupit nehodlá a chce tvrdě pracovat na obnovení důvěry poté, co většina zákonodárců usoudila, že premiér nehovořil pravdu. Rutteho vyhlídky, že se mu podaří sestavit novou vládu, tím podle Reuters utrpěly těžkou ránu. Vymezily se proti němu i strany, s nimiž hodlá vládu sestavit, získaly tak pro nadcházející vyjednávání značnou výhodu.

Důvěryhodnost předsedy vlády byla podle agentury DPA vážně otřesena poté, co Rutte vyvolal u poslanců podezření, že v různých povolebních vyjádřeních pro média nepřesně informoval parlament a veřejnost a že se chtěl zbavit nepohodlného kritika, poslance Pietera Omtzigta. Rutte odmítal, že by lhal, jak jej obviňovala opozice, nicméně po debatě trvající 13 hodin žádal poslance, aby mu odpustili.

Marku Ruttemu se přezdívá »teflonový premiér« pro jeho schopnost vyhnout se skandálům, respektive vyváznout z nich bez větší újmy. Rutte stojí v čele vlády již deset let, jeho pravicově liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD) v březnu opět vyhrála ve volbách, také díky obstojně zvládnuté epidemii nemoci COVID-19.

Sestavit koaliční vládu v Nizozemsku trvá obvykle několik měsíců, do parlamentu se tentokrát dostalo 17 politických stran. Pokud by Rutte v parlamentu neuspěl, Nizozemsku by podle místních médií hrozilo, že po deseti letech v klidných vodách s Ruttem by se vydalo do zcela neprobádaných proudů.

(čtk)