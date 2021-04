Ilustrační FOTO - Pixabay

Chystá se očkovací turistika

Některé turecké cestovní kanceláře připravují zájezdy do Ruska, spojené s očkováním ruskou vakcínou Sputnik V proti COVID-19.

Informoval o tom turecký deník Hürriyet s tím, že organizátoři takových zájezdů mají dohodu přímo s jednou z moskevských klinik. Podle německé Deutsche Welle (DW) ruské úřady takové zájezdy nepovolují. Nicméně mluvčí Kremlu před několika dny připustil, že vláda by tento typ cest mohla zvážit, dodal ale, že »absolutní prioritou« je nyní očkování obyvatel Ruska.

»Máme dohodu s klinikou v Moskvě. Zájezd zahrnuje letenku, náklady na vakcínu a čtyři noci ubytování, celkem za 1099 eur (asi 28 500 Kč),« citoval deník Hürriyet zástupce jedné z cestovek. Dodal, že cena zahrnuje dvě cesty na obě potřebné dávky vakcíny. Kromě očkování se turisté podívají mimo jiné do Kremlu a navštíví hrob tureckého básníka Nazima Hikmeta, který zemřel v roce 1963 v moskevském exilu.

Provozovatel turecké cestovní kanceláře, kterou ale deník nejmenoval, míní, že zdravotnickou turistiku ruské zákony nezakazují a že stačí dohoda s danou klinikou.

Server německé televize DW ve středu napsal, že zájezdy do Ruska s očkováním chystá i norská cestovní kancelář World Visitor. Cena za dvě jednodenní cesty do Moskvy s návštěvou pamětihodností a očkováním má stát od 1200 do 3000 eur. DW také uvedla, že prostřednictvím norské cestovky se už příští týden do Moskvy chystají první němečtí turisté. Ovšem podle DW jsou ruské hranice pro turisty z většiny zemí EU, včetně Německa, nyní zavřené.

Výroba i v Číně

»Zatím nemáme žádný program pro očkování turistů v Rusku,« řekl ruský ministr zdravotnictví Michail Muraško 22. března. Rusko si v tomto týdnu dohodami s dvěma čínskými výrobci zajistilo dalších nejméně 160 milionů dávek své »vlajkové« vakcíny. Podle DW o zájezdy s očkováním projevila zájem i cestovní kancelář EurAsian Travel, která sídlí v italské Bologni a která podle německé televize »zjišťuje logistiku takových cest«.

Mnohé evropské země se potýkají s nedostatkem vakcín a očkování proti COVID-19 je tam tak velmi pomalé. Podle DW jsou proto také mnozí Němci naštvaní a odmítají kritiku, že Rusko využívá prodej své vakcíny ke geopolitickým cílům.

»V pandemii by lidé neměli přemýšlet příliš politicky, ale snažit se o to, aby každý dostal vakcínu co možná nejrychleji,« citoval server Deutsche Welle Elisabeth Straubovou (56) z Berlína, která se údajně příští týden chystá do Moskvy na očkování, stejně jako Manfred L. z německé Mohuče. »Samozřejmě nechci být prodlouženou rukou Putinovy vlády, ale k cestě mě přesvědčila špinavá politika vlád a farmaceutického průmyslu,« řekl třiašedesátiletý Manfred, který neuvedl své celé jméno, protože ho za cestu do Moskvy kritizují někteří přátelé i rodina. Jeho strach z nemoci je ale silnější.

