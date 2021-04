Ilustrační FOTO - Pixabay

KSČM jde o drobného stavebníka

Na podobě nového stavebního zákona není mezi sněmovními stranami shoda. Ve čtvrtečním druhém čtení poslanci k němu načetli na osm desítek pozměňovacích návrhů. Rozhodnou o nich společně s celým zákonem zřejmě na následující schůzi. Čelit bude návrhu na zamítnutí, který vznesli Piráti.

Sněmovna už dříve rozhodla o tom, že základem pro projednávání nebude původní vládní návrh, ale komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru, který chce zavést čistě státní model stavební správy. Úřady by i s úředníky přešly pod stát. Vláda navrhla hybridní model, který vzešel z loňské dohody ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) se Svazem měst a obcí ČR. Zákon měl zachovat stavební úřady na úrovni obcí.

Návrh hospodářského výboru počítá s jednotnou soustavou státní stavební správy včetně prvoinstančních stavebních úřadů. Ministryně poslance ujistila, že stát se bude snažit využít nynější pracoviště stavebních úřadů, nebude stavět nové úřady na zelené louce. Stavební úřady by podle ní měly, pokud možno, zůstat tam, kde jsou.

Podle návrhu by stál v čele stavební správy Nejvyšší stavební úřad jako ústřední správní úřad s celostátní působností, nepodřízený žádnému ministerstvu, který by zajišťoval kromě rozhodovací praxe také personální ekonomický majetkový provoz státní stavební správy a elektronizaci stavební agendy. Kromě něj by soustavu tvořil specializovaný a odvolací stavební úřad a krajské stavební úřady. Ty by mohly zřizovat územní pracoviště.

Pomoc stavebnímu právu a stavebníkům

Místopředseda poslaneckého klubu KSČM, člen hospodářského výboru Leo Luzar na tiskové konferenci zdůraznil, že komunistům jde především o drobné stavebníky, kterým dosud do jejich záměrů prostřednictvím stavebního řízení často vstupovala samospráva. »KSČM jde o drobného stavebníka, proto se rozhodla tento zákon podpořit a snaží se změnit institucionální rozložení stavebního zákona tak, aby byl přístupný drobným stavebníkům, ne developerům, ne spekulantům s půdou,« řekl novinářům.

KSČM se podle něj obrátila na drobné stavebníky, aby popsali svou zkušenost se stavebním úřadem. Často prý hovořili o nekompetentnosti úředníků, neznalosti zákonů či ovlivňování samosprávy, která by do jejich stavebního řízení vůbec neměla zasahovat. Proto KSČM vítá v řízení úplné oddělení státní správy a samosprávy. »Máme obavy, jak to bude technicky zvládnutelné, pomůže to ale stavebnímu právu a stavebníkům,« uvedl Luzar. Přesun je podle něj zásadní pro urychlení stavebního řízení. Komunisté budou podle něj hledat shodu ve věcech, které pomůžou drobným stavebníkům, to znamená těm, kteří chtějí stavět rodinný domek, garáž, chatu či zahradní domek. »To je cíl KSČM v rámci stavebního zákona,« zdůraznil Luzar.

Hnutí SPD podle předsedy Tomia Okamury chce, aby se vyřízení stavebního povolení a stavební řízení zkrátilo na dobu maximálně dvou let. ČR podle Okamury v tomto ohledu patří mezi rozvojové země.

Obíhat budou data místo lidí

Řadě opozičních poslanců se návrh na čistou státní stavební správu nezamlouvá. Tvrdí, že se tak vzdálí stavební úřady občanům. Místopředseda ODS Martin Kupka varoval, že řada starostů má již nyní nedostatek prostor, a bude tedy problém nová pracoviště umístit. »Sázka na centralizaci je sázka na špatného koně, je to sázka na koně, který běží úplně opačným směrem, než je cíl,« prohlásil Jan Čižinský (KDU-ČSL). Podle Věry Kovářové (STAN) se zruší 400 obecních úřadů. Proto v různých variantách navrhla, aby stavební úřady v obcích nařídil přímo zákon podle stanovených kritérií a nezůstalo to na uvážení Nejvyššího stavebního úřadu.

Dostálová poslancům v reakci na jejich výtky mimo jiné řekla, že obec bude účastníkem stavebního řízení vždy. Ujistila, že žádní noví úředníci do systému vstupovat nebudou, nebudou se stěhovat na jiný úřad a po úřadech obíhat budou data místo lidí.

Petr Dolínek (ČSSD) chce do stavebního zákona vložit mimo jiné ustanovení týkající se takzvané modrozelené infrastruktury. Tou se mají rozumět stavby, zařízení nebo opatření, které slouží k hospodaření se srážkovými vodami. Obdobný návrh předložila přímo ministryně Dostálová ve spolupráci s Dolínkem a Luzarem. Do zákona má zavést pojem zelená infrastruktura. Má být výslovně uvedena jako systém, který řeší územně plánovací dokumentace.

Jan Richter (ANO) chce mezi jednoduché stavby zařadit stání pro obytné automobily a obytné přívěsy. Má to podle něj sloužit podpoře cestovního ruchu.

Nad všemi návrhy zasedne ještě jednou hospodářský výbor, aby k nim vydal svoje doporučení.

