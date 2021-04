Ilustrační FOTO - Pixabay

Krizové ošetřovné se zřejmě zvýší

Rodiče, kteří zůstali doma s dětmi kvůli zavřeným školám, zřejmě dostanou vyšší ošetřovné. Sněmovna ve čtvrtek schválila zrychleně už v prvním čtení poslaneckou novelu, podle které dávka vzroste o deset procentních bodů na 80 procent redukovaného výdělku. Předlohu ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident.

Novela počítá s tím, že rodiče budou mít nárok na více peněz od začátku března. Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění po celou dobu uzavření škol nařízeného kvůli epidemii. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let věku doma, může pobírat 70 % redukovaného výdělku. Novela dávku zvedá na stejnou výši, jako byla loni v první vlně epidemie od dubna do konce školního roku. Hlasovalo pro ni 88 z 94 přítomných zákonodárců, proti byl pouze podnikatel Pavel Juříček z ANO.

Před rokem mohli rodiče pobírat ošetřovné na školáky do 13 let věku. Plošné zvýšení věkové hranice nynější předloha neobsahuje. Bez ohledu na věk by ale umožnila čerpat dávku i na děti se závažnými poruchami chování, se souběžným postižením více vadami a s autismem. Při dálkovém vzdělávání potřebují tyto děti podle předkladatelů mimořádnou péči bez ohledu na věk.

Komunisté avizovali svou podporu návrhu již na tiskové konferenci před začátkem jednání Sněmovny. Podle stínové ministryně práce, místopředsedkyně sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové, která je pod návrhem také podepsána, je na potřebě zvednout ošetřovné na 80 % shoda napříč politickým spektrem. Podotkla, že v praxi tato změna znamená téměř sto procent čistého příjmu.

Hana Aulická Jírovcová (KSČM).

Jedna z cest, jak můžeme pomoci

»Opatření jsou bohužel už velice dlouhá, a nejen v rodinách, ale obecně obyvatelům ČR docházejí finance. Je proto potřeba zastabilizovat ekonomiku v domácnostech a navýšení ošetřovného je jedna z cest, jak můžeme pomoci,« řekla novinářům.

Komunisté jsou podle ní nadále přesvědčeni, že školy by se měly otevřít od 12. dubna. Zároveň ale odmítají opatření, se kterým přišel ministr školství Robert Plaga (ANO), to znamená nošení roušek ve školkách a testování takto malých děti antigenními testy. »Myslíme si, že v době, kdy jsou rodiče povinně testováni ve firmách, kdy jsou testovány i osoby samostatně výdělečně činné a děti přicházejí z prověřeného prostředí, není potřeba přistupovat k těmto nesmyslným opatřením,« uvedla Aulická.

Vnímá prý i to, že nákazovost nyní stoupá i u dětí, podle analýz je však stále velmi malá. »Proto si myslím, že pokud se ve velkém začínají očkovat učitelé a rodiče z řad integrovaných záchranných složek, zdravotníků, sociálních služeb a také starší lidé, zároveň tu máme povinné testování, nemusíme přistupovat k těmto nesmyslným opatřením, nepřinese to nic dobrého dětem ani rodičům,« dodala Aulická. V této souvislosti připomněla další poslanecký návrh, pod nímž je také podepsána, který hovoří o tom, že v rámci čerpání ošetřovného by se mohl tento nárok rozšířit i na osoby v příbuzenské linii. »V této době by to bylo určitě pozitivní,« řekla poslankyně.

Zlepšit situaci rodin s dětmi

»Jde o přirozený krok ve prospěch rodin s dětmi,« řekla Kateřina Valachová (ČSSD). Olga Richterová (Piráti) uvedla, že ztráta rodiče při hrubém příjmu 25 000 korun je za nynějšího stavu 5000 korun měsíčně. »Chceme zlepšit situaci pracujících rodin s dětmi, řada z nich nemá žádné úspory,« řekla Věra Kovářová (STAN). Rovněž podle předsedy SPD Tomia Okamury je nutné zabránit propadu příjmů pracujících rodin všemi prostředky.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka ocenil, že se většina Sněmovny ke zvýšení ošetřovného odhodlala. »Je dobře, že tady na Zelený čtvrtek nesedíme zbytečně,« podotkl šéf poslanců TOP 09 Vlastimil Válek.

»Většina rodin, které mají děti, se dostává do vážných problémů,« řekl Jan Bauer (ODS). Není ale možné podle něho »šroubovat« ošetřovné do nekonečna, cílem je podle něho dostat děti co nejdříve zpět do škol.

Juříček se obává toho, že lidé v souvislosti s vyšším ošetřovným nebudou chodit do práce. »Za české podnikatele mohu říci, že s tím naprosto zásadně nesouhlasí,« řekl.

Senát bude ošetřovné projednávat zřejmě ve středu 14. dubna.

