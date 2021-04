ÚV KSČM jedná o toleranci

O další toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD bude do úterý 6. dubna na dálku hlasovat Ústřední výbor KSČM.

Čtvrteční zasedání širšího vedení strany pověřilo předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa a další členy předsednictva dohodovacím jednáním se zástupci ANO. Hnutí neplní část z bodů toleranční dohody, na které se dohodlo s KSČM před třemi lety. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek ale věří tomu, že strany ještě dospějí k dohodě. Filip řekl, že předpokládá, že by se jednání s předsedou hnutí ANO a premiérem Andrejem Babišem mohlo konat 7. dubna při schůzi Sněmovny. ANO má sestavit tým pro dohodovací řízení.

»Výkonný výbor pověřil skupinu Stanislav Grospič, Pavel Kováčik a Filip, abychom jednali v dohodovacím řízení s hnutím ANO o naplňování dohody o toleranci s tím, že jsou neplněny od července loňského roku některé body, které vedou k tomu, že KSČM ztrácí důvěru ve schopnost hnutí ANO jako vládnoucí politické strany splnit dohodu, kterou jsme uzavřeli,« uvedl Filip.

Dohodovací řízení může podle Filipa skončit tím, že komunisté s tolerancí vlády skončí. »Proto jsem i vyzval, aby smlouvu posoudili všichni členové ústředního výboru,« uvedl Filip. Devadesát členů ÚV KSČM bude podle prvního místopředsedy ÚV Petra Šimůnka hlasovat do úterního večera o větě »Souhlasím s ukončením dohody o toleranci vládě«.

První místopředseda ÚV Petr Šimůnek.

Předseda sněmovního klubu KSČM Pavel Kováčik označil za »jednu z řady kapek«, které vedou k nespokojenosti KSČM, rozhodnutí vlády vrátit do rozpočtu armády pět miliard korun, o které na nátlak KSČM spolu s dalšími pěti miliardami pokrátila rozpočet armády při schvalování státního rozpočtu. Zmínil také kroky vlády v případě projektu dostavby jaderné elektrárny Dukovany.

Vláda podle Faltýnka avizovala, že když budou peníze pro armádu potřeba ne na nákup techniky, ale například na platy vojáků, tak se peníze do rozpočtu obrany vrátí. Od února pak neplní ANO podle Filipa podmínky dohodnuté s prodloužením nouzového stavu.

Faltýnek doufá v to, že se podaří nalézt na společném jednání dohodu. Například o požadavku komunistů na sloučení Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) je podle něj možné debatovat. Mohl by se podle něj sestavit pracovní tým s řediteli pojišťoven a zástupci stran. »Tento krok by mohl přinést úspory, čili já rozumím tomuto požadavku a jsme připraveni o tom diskutovat,« řekl Faltýnek novinářům ve Sněmovně.

K dalšímu požadavku KSČM na zavedení pětitýdenní dovolené uvedl, že opozice ve Sněmovně normu blokuje. »Nemáme nástroje, jak dosáhnout doprojednání tohoto tisku,« poznamenal.

Spokojená je KSČM s růstem minimální mzdy a valorizací důchodů. »Plní se i ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraniční rukou. Žel už se neplní zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou, podmínka se plní jenom zčásti, i když byly učiněny kroky, které se týkají ústavní ochrany vody, tak zatím to není prioritou vlády a budeme o tom dál jednat,« uvedl Filip. Zcela podle něj kabinet neplní sliby v postupu proti růstu cen bydlení a podpoře výstavby obecních bytů. Výkonný výbor ve čtvrtek také rozhodl, že na 17. dubna svolá zasedání Ústředního výboru KSČM do Nymburka. Na zasedání se bude hlasovat i o změnách ve vedení KSČM.

(cik)