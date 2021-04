Ilustrační FOTO - Pixabay

Rakousko je na rozdíl od EU solidární

Premiér Andrej Babiš (ANO) kritizuje oznámený kompromis na rozdělení dodatečných deseti milionů dávek vakcíny proti nemoci COVID-19 v Evropské unii.

Česká republika nakonec podle plánu nezíská dávky navíc. Opoziční politici to označili za naprosté selhání Babiše. Představitelé koaliční ČSSD uvedli, že Babiš postup při vyjednávání nekonzultoval s vládou, a za výsledky tak nese odpovědnost sám. Rakousko v reakci na výsledek unijních jednání poskytne České republice 30 tisíc dávek vakcín. V ČR bylo ve čtvrtek očkováno proti COVID-19 rekordní množství lidí. Hospitalizovaných s COVID-19 je naopak nyní nejméně od 22. února.

ČR podle unijního plánu připadne z dodatečných milionů dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech poměrná část, ale nedostane dávky navíc. Babiš řekl, že nerozumí tomu, jak mohlo portugalské předsednictví EU ve čtvrtek večer oznámit kompromis na rozdělení dávek, když s ním nesouhlasí Česká republika, Rakousko a Slovinsko.

Premiér doplnil, že ČR i tak dostane více dávek než dalších 19 zemí. Devatenáct států EU se ale části svého přídělu dávek vzdalo ve prospěch Slovenska, Bulharska, Chorvatska, Estonska a Lotyšska. Tyto země zatím dostaly ze společných unijních nákupů podprůměrné množství dávek, protože při předchozích objednávkách neprojevily třeba i z finančních důvodů zájem o celý svůj stanovený příděl. Původně byla v této skupině i Česká republika. ČR, Rakousko a Slovinsko se do plánovaného mechanismu na pomoc nejvíce potřebným zemím zapojit odmítly, napsala ve čtvrtek agentura DPA.

»Solidarita se projevuje jen v deklaracích pro média. Při jednání za zavřenými dveřmi žádná neexistuje,« napsal Babiš. Při jednáních podle něj převládla touha potrestat rakouského kancléře Sebastiana Kurze, že se proti nevyvážené distribuci vakcín v EU dříve ozval. Česká republika bude dohodu dál rozporovat.

Kurzova kancelář oznámila, že Rakousko poskytne České republice 30 tisíc dávek vakcín. Kurz tento krok nazval ukázkou solidarity a k podobnému kroku se vůči ČR podle něj chystají i další země. »My jsme čekali i v rámci té skupiny, která byla s námi a ve finále nás opustila, že nám nějaké vakcíny dají,« řekl ještě před oznámením rakouského kancléře Babiš.

Čeští opoziční politici mluví v souvislosti s výsledkem unijních jednání o skandální prohře a naprostém selhání premiéra Babiše. Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že vakcíny zachraňují životy a povinností premiéra je bojovat o každou z nich. »Opakuje se to s železnou pravidelností: doma dělá Andrej Babiš ramena, v EU neprosadí nic,« uvedl.

Babiš také kritizoval plány ministerstva školství na návrat dětí do škol. Premiér řekl Českému rozhlasu Radiožurnálu, že nechápe, proč se do škol a školek má vrátit jen část dětí. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve čtvrtek oznámil, že od 12. dubna by se do škol měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a do školek by se měli vrátit předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole. Všechny školy, jen vyjma škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v ČR kvůli epidemii COVID-19 zavřené od 1. března.

»Nechápu, proč v mateřských školách se mají vracet jenom šestileté děti, proč první stupeň jde na rotaci,« prohlásil premiér. Zástupci škol přitom označili ve čtvrtek podmínky návratu části žáků do škol za přijatelné. Důležité je, aby se děti do škol vrátily, řekli předsedové Unie školských asociací a Asociace ředitelů základních škol Jiří Zajíček a Michal Černý. Rotační výuku považuje Zajíček za akceptovatelný kompromis.

Šíření COVID-19 v ČR v posledních týdnech zpomaluje. Počet hospitalizovaných s nemocí byl ke čtvrtku nejnižší od 22. února. Pacientů bylo 7052, což je asi o 1100 méně než před týdnem. Ve vážném stavu bylo 1563 pacientů, což je také nejnižší číslo od konce února. Naopak rekordně vysoký byl ve čtvrtek počet očkovaných proti COVID-19. Vakcínu dostalo 52 551 lidí, což je nejvíc za den od loňského začátku očkování.

Počty nově nakažených naproti tomu nadále klesají. Nárůst počtu potvrzených případů byl ve čtvrtek oproti předchozímu týdnu zhruba o pětinu nižší. Přibylo 6207 nakažených, což je o 1716 méně než předchozí čtvrtek. Mírně klesl také podíl pozitivně testovaných na počtu preventivně prováděných testů na koronavirus, které tvoří naprostou většinu z celkového počtu testů.

(cik)