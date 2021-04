Dřív, než jsem čekal

Uplynulo jen několik dní od rozhovoru publikovaného v Haló novinách (16. března), ve kterém jsem popisoval, co lze očekávat s příchodem nové administrativy v USA ve vztahu k Ruské federaci. To, že se mé předpovědi naplní tak rychle, jsem ale opravdu nečekal. Navíc arogance a bezprecedentní forma komunikace staronové vládní garnitury byla i při předpokládaném agresivním chování značně překvapivá. Hlavní roli sehrál podle očekávání Deep state, v daném případě reprezentovaný tajnými službami. Ty totiž »odtajnily zprávy« CIA, která obviňuje Ruskou federaci a prezidenta Putina ze zasahování do voleb v USA.

Zpráva je očividnou propagandou, uvědomme si například, že tříleté vyšetřování tzv. Russiagate Muellerovou komisí nevedlo k sebemenšímu důkazu, že k nějakému ovlivňování minulých voleb došlo. Evergreen se ale vrátil a uchopil jej prezident USA opravdu neskutečným způsobem. Nejenže americký prezident označil prezidenta Putina za zabijáka, ale navíc v rozhovoru pro televizi ABC News přiznal, že už kdysi v rozhovoru Putinovi sdělil, že při pohledu do jeho očí nemá pocit, že Putin má duši. Putin v reakci na rozhovor Bidena pro ABC News popřál Bidenovi hodně zdraví a jistě neměl na mysli jen zdraví fyzické. Navíc Putin trefně pohovořil o klukovských válkách, kterých se účastnil. »Osočování protivníka bylo vždy jakýmsi pohledem do zrcadla, tj. co jsi sám, přisuzuješ svému protivníkovi.« To lze především vztáhnout na desetitisíce mrtvých ve válkách Obamovy vlády, jejímž členem Biden byl, ale i na způsob nebezpečného vyjadřování, a tudíž i »duši« 78letého Bidena.

Putin vyzval Bidena k dalšímu telefonickému hovoru, ale pouze online. Na to americká administrativa jistě těžko přistoupí, bylo by to jako pustit do ringu borce těžké váhy a proti němu přestárlého boxera muší váhy. Biden je prostě jen bílým koněm Deep state v Bílém domě.

Dovedeme si představit, co následovalo ve všech ruských médiích, diskuse dokonce volaly po přerušení diplomatických styků s USA. K tomu, doufám, nedojde, dokud je šance alespoň nějak mluvit s druhou stranou, lze stále ještě zabránit tomu nejhoršímu. Obávám se, že tím nejhorším nejsou ekonomické sankce, které v RF očekávají, ale že jde o přípravu obyvatelstva na válku. Existuje navíc ještě jeden nebezpečný faktor, americké obyvatelstvo nemuselo válčit na své půdě. Samozřejmě pomineme-li občanskou válku a genocidu původního indiánského obyvatelstva. Ruské zkušenosti však netřeba připomínat.

Rozhovor Bidena pro TV a tisk je tak bohužel zlomovým okamžikem ve vztazích USA a RF. V USA existuje jakýsi začarovaný kruh. Tajné služby USA a Deep state obecně mají vždy pravdu, protože tak je to prezentováno důvěryhodnými americkými mainstreamovými médii a důvěryhodnost těchto médií naopak potvrzuje Deep state všemi dostupnými prostředky. Pak na otázku, jak musí Rusko za své údajné »vměšování« pykat, lze již jen jednoduše odpovědět (jak to učinil Biden), že o tom rozhodne vox populi, tj. hlas (zmanipulovaného) amerického lidu.

Pokud přece jen zvítězí rozum nad vražednými/sebevražednými úmysly amerických jestřábů, nastane přesně opačný efekt, než bylo zamýšleno. Jde o skutečnost, před kterou varovali američtí analytici, a to že RF se nesmí stát jenom otloukánkem ať z jakýchkoliv důvodů. Ruská média na základě Bidenova rozhovoru nyní ukazují každému Rusovi, jak moc Západ nenávidí Rusko a všechno ruské. To zejména při platnosti následující implikace: Putin je zdaleka nejpopulárnějším ruským politikem a zachráncem RF, ale Západ jej vidí jako ztělesnění ďábla, tedy vše ruské je ďábelské, protože národ Putina opakovaně podporuje.

Položme si otázku, kdo za daných podmínek asi vyhraje následující volby v RF?

Doufejme tedy, že nenastane oficiální přerušení diplomatických vztahů z výše uvedených důvodů, přestože tyto vztahy jsou po Bidenově projevu prakticky mrtvé.

Jiří PAVLÍČEK