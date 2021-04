Míša Kuklová s přítelem Josefem a Ina Urbanová s přítelem Frantou

Ina Urbanová natáčí song s Míšou Kuklovou a Richardem Sacherem

Rocková zpěvačka Ina Urbanová, známá z muzikálů Hair, Jack Rozparovač a Tajemství, nejčastěji zpívá sólově se svojí kapelou Ina Hany Bany. V minulých letech však natočila i duety s Alešem Brichtou, hostovala na CD skupiny Harlej, zazpívala si s kapelou Škwor a dalšími. Naposledy si do nahrávacího studia pozvala nečekaného hosta – herečku Michaelu Kuklovou, kterou proslavila hlavní role v pohádce Zdeňka Trošky O princezně Jasněnce a létajícím ševci.

Vysvětlení je nasnadě – Ina a Míša jsou dlouholeté kamarádky, stýkají se nejen pracovně, ale i v soukromí. Dokonce spolu v sezóně chodí na houby! Obě navíc účinkovaly ve zmíněném muzikálu Daniela Landy Tajemství. Není tedy divu, že Ina známou herečku přesvědčila, aby si po delší době zazpívala. Konkrétně – aby se podílela na jejím novém songu Když padneš, vstávej.

»Zpívám na CD s Karlem Gottem, teď budu na CD s Inou Urbanovou. Na to, že nejsem zpěvačka, dost dobrý! Myslím, že můj život začíná teprve nabírat ten správný směr. Nesvazovat se dogmaty, chtít se bavit, nebát se dělat si radosti a klidně i něco zvorat... Protože je vždycky šance, že to naopak bude pecka,« nechala se slyšet Michaela Kuklová, jež svůj part »vystřihla« rychle a bez problémů. Nadšení z ní byli nejen Ina se zvukovým technikem, ale rovněž její přítel Josef.

Richard Sacher zpívá v nové písni sbory.

Videoklip? »Pořádně to rozbalíme!«

Do studia dorazil taktéž moderátor, spisovatel, cestovatel a zpěvák Richard Sacher, který tentokrát nazpíval pouze »odpovídačky« do refrénu. »S Inou jsme kamarádi, občas zpívám a moderuju na jejích koncertech. V minulosti jsem jí pomáhal také s produkcí videoklipu Ega, do kterého mě nakonec obsadila. Povinně!« smál se Richard Sacher, který v minulosti zpíval i na Slavnosti Haló novin na pražském Výstavišti a například loni v Brně usedl do poroty soutěže Miss a Mistr Charme, v rámci níž se jako každoročně volila i nová Miss Haló novin.

A vzápětí prozradil, nač se nejvíce těší. »V případě songu ‚Když padneš, vstávej‘ zpívám sbory. Především se ale těším na natáčení videoklipu, kde to všichni pořádně rozbalíme,« dodal autor deseti knih, který momentálně šéfuje dvěma internetovým cestovatelským magazínům. A to velmi úspěšně, navzdory celosvětové pandemii koronaviru…

(koz)

FOTO – autor