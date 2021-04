Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Maďar: Zatím jsme připomínkovali jen nejvyšší stupeň PES

Odborníci zatím připomínkovali jen pátý, tedy nejvyšší stupeň upraveného protiepidemického systému PES, který by měl stanovit postup a parametry pro zmírňování protiepidemických opatření. V televizi CNN Prima NEWS to řekl epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, který je členem Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES) při ministerstvu zdravotnictví. Během dubna bude následovat debata nad mírnějšími stupni PES.

Původně ministerstvo avizovalo, že náhradu za protiepidemický systém PES představí pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová do Velikonoc. Před velikonočním víkendem ale ministr Jan Blatný (za ANO) řekl, že dokument čeká na stanoviska odborných skupin, ale že je ve velmi pokročilém stadiu přípravy.

Skupina MeSES, kterou vede hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal, podle Maďara zatím měla možnost připomínkovat jen opatření v pátém stupni rizika. Diskutovala například o možnosti povolit venkovní trhy, otevřít venkovní expozice zoologických a botanických zahrad či venkovní sportovní aktivity jeden na jednoho, řekl Maďar bez dalších podrobností. Během dubna se bude podle něj debatovat o dalších stupních PES.

V protiepidemickém systému PES se stále počítá index rizika pro ČR. Od konce února postupně klesá, ráno klesl na 52 bodů a už víc než týden odpovídá třetímu z pěti stupňů přísnosti opatření. Pokud by se jím Česko řídilo, byly by zčásti otevřené školy, za určitých podmínek také obchody, služby či restaurace nebo povolené akce venku do 50 lidí.

Odborníci zatím podpořili postupný návrat dětí do škol od 12. dubna. Blatný ale před víkendem zdůraznil, že to neznamená začátek rozvolňování celé společnosti. S koncem nouzového stavu, který zatím platí do 11. dubna, zřejmě bude zrušen zákaz pohybu mezi okresy.

Index PES byl pravidelně zveřejňován od poloviny loňského listopadu. V lednu se začala připravovat jeho aktualizace, která by zahrnula jako jednu z podmínek antigenní testy. Mělo to umožnit veřejné akce pro větší počet osob nebo například částečné otevření restaurací či hotelů. Do února se podle systému PES řídilo fungování jednotlivých sfér podnikání i běžných aktivit. Upuštění od jeho používání souvisí především se šířením takzvané britské mutace koronaviru, která je nakažlivější a rychleji se šíří mezi lidmi.

Systém PES je rozdělen do pěti stupňů pohotovosti podle rizikového skóre, které se počítá z počtu nových případů na 100.000 obyvatel a 100.000 seniorů za poslední dva týdny a reprodukčního čísla. Na začátku letošního roku byl původní parametr podílu pozitivních mezi testy nahrazen podílem pozitivních hospitalizovaných, kteří nebyli dříve odhaleni testem.

(čtk)