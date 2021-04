Na Slovensku zemřelo už přes 10.000 lidí

Ilustrační FOTO - Pixabay

V Německu přibylo 12.196 nakažených, Slovensko hlásí 10.000 mrtvých

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 12.196 nových případů koronavirové nákazy a 68 dalších úmrtí spojených s covidem-19. Bilance ji nižší než před týdnem. Na Slovensku už zemřelo přes 10.000 lidí, kteří se nakazili koronavirem. Nákazu koronavirem odhalily PCR testy v zemi s 5,5 milionu obyvatel od počátku pandemie covidu-19 u 365.242 lidí. V brazilském Sao Paulu kvůli covidu-19 vyprazdňují staré hroby, není kam pohřbívat.

V Německu přibylo 12.196 nově nakažených koronavirem a 68 úmrtí

V Německu za posledních 24 hodin přibylo 12.196 nových případů koronavirové nákazy a 68 dalších úmrtí spojených s covidem-19. Informoval o tom Institut Roberta Kocha (RKI). Bilance ji nižší než před týdnem, kdy RKI oznámil 17.176 nově infikovaných a 90 zemřelých.

Celoněmecký počet nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní se oproti předchozímu dni mírně snížil na 127; v sobotu hlásil RKI hodnotu 131,4. Na začátku března se hodnota pohybovala pod 70.

Země s 83 miliony obyvatel od počátku epidemie zaznamenala bezmála 2,89 milionu nakažených. Na 76.963 pacientů komplikacím spojeným s covidem-19 v Německu podlehlo. Téměř 2,57 milionu lidí se z nemoci vyléčilo.

Sedmidenní reprodukční číslo v Německu momentálně činí 1,02, předchozí den bylo na hodnotě 1,03. Znamená to, že 100 infikovaných lidí nakazilo v průměru zhruba 102 dalších. Pokud je číslo dlouhodobě nad hodnotou jedna, má se za to, že šíření infekce zrychluje.

Od úterý RKI zařadí na seznam oblastí s vysokou mírou infekce Nizozemsko. Po Česku, Polsku a Francii na něm tak bude již čtvrtá země, se kterou Německo sousedí. Kdo chce ze zemí na tomto seznamu do Německa vstoupit, musí předložit negativní test na koronavirus. Následně musí na deset dní do karantény. Pendleři mají výjimky.

Česko bylo spolu s rakouskou spolkovou zemí Tyrolsko a se Slovenskem několik týdnů na seznamu oblastí s mutacemi koronaviru, ze kterého je ale RKI před týdnem vyřadil.

Na Slovensku zemřelo už přes 10.000 lidí

Na Slovensku už zemřelo přes 10.000 lidí, kteří se nakazili koronavirem. Informovalo o tom slovenské ministerstvo zdravotnictví. Počet mrtvých se podle něj za posledních 24 hodin zvýšil o 77 na 10.025. Nákazu koronavirem odhalily PCR testy v zemi s 5,5 milionu obyvatel od počátku pandemie covidu-19 u 365.242 lidí.

V uplynulých sedmi dnech mělo Slovensko v kontextu pandemie sedmou nejvyšší míru úmrtnosti na světě, uvádí server Our World in Data. Nejvyšší míru úmrtnosti má podle této statistiky Maďarsko, v první desítce dále figurují Česká republika a Polsko.

Ve čtvrtek na Slovensku poprvé od začátku letošního ledna klesl počet hospitalizovaných v souvislosti s koronavirovou nákazou pod hranici 3000 pacientů, což je podle národního protiepidemického systému hlavní podmínka pro mírné uvolnění karanténních opatření.

V zemi nadále platí kromě jiného zákaz vycházení, ovšem s některými výjimkami. Jeho zavedení umožnil nouzový stav, který byl naposledy prodloužen do 28. dubna.

V Sao Paulu kvůli covidu-19 vyprazdňují staré hroby, není kam pohřbívat

V nejbohatším brazilském státě Sao Paulu čeká nyní přes 700 pacientů s covidem-19 na lůžko intenzivní péče. Informoval o tom s odkazem na své výpočty místní zpravodajský server G1. Ve stejnojmenné metropoli tohoto státu, která je nejlidnatějším městem Brazílie, musí kvůli nebývalému nárůstu úmrtí rychleji vyprazdňovat starší hroby, protože na hřbitovech už není místo.

Dvanáctimilionová metropole Sao Paulo je nejpostiženější oblastí v Brazílii a podle místní radnice zde v březnu vzrostly počty pohřbů ve srovnání s loňským březnem o 60 procent. Tento týden celá Brazílie zaznamenala dosud nejvyšší počet úmrtí s covidem-19 za den (3780) a už od poloviny března registrují v této největší latinskoamerické zemi denně přes 2700 úmrtí. Výjimku tvoří pouze víkendové údaje, kdy jsou nižší i počty potvrzených nákaz. Ty minulý týden dosáhly nejvyšší úrovně za den (přes sto tisíc) a přes 80.000 nákaz denně v celé zemi evidují už skoro měsíc, s výjimkou víkendových dní.

Sao Paulo tento týden urychlilo vyprazdňování několik let starých hrobů. To se podle místní radnice dělává, ale v této vlně pandemie se k tomu přistupuje častěji. Agentura Reuters tento týden zveřejnila fotky z největšího hřbitova Sao Paula ve čtvrti Nova Cachoeirinha, na nichž muži v ochranných oblecích ukládají starší ostatky z hrobů do sáčků. Výjimku mají soukromé hrobky a hroby dětí.

Brazílie, která má na 211 milionů obyvatel, je v této pandemii v absolutních počtech po USA druhou nejpostiženější zemí světa co do počtu potvrzených nákaz i úmrtí s covidem-19. Celkem v zemi odhalili na 12,95 milionu nákaz koronavirem SARS-CoV-2 a evidují na 330.000 úmrtí spojených s covidem-19. V posledních týdnu připadala na Brazílii asi čtvrtina takových úmrtí ve světě.

V březnu zažila Brazílie nejhorší měsíc v této pandemii, když registrovala 66.573 úmrtí spojených s nákazou. To byl více než dvojnásobek ve srovnání s jejím dosud nejhorším měsícem v pandemii - loňským červencem, kdy to bylo 32.881 zemřelých.

Epidemiologové varují, že situace v Brazílii se ještě nějakou dobu lepšit nebude, naopak se může dál zhoršovat. Přesto místní prezident Jair Bolsonaro stále trvá na odmítání uzávěr ekonomické činnosti a omezení pohybu lidí s tím, že "hlady se také umírá". Bolsonaro je kritizován i za to, že kritikou vakcín z Číny a Ruska přispěl k nedostatku očkovacích látek v zemi. Sílící kritika prezidenta vyústila nedávno ve výměnu několika ministrů jeho vlády a rezignaci nejvyšších velitelů armády.

Vakcínu proti covidu-19 dostalo zatím v Brazílii 19,2 milionu lidí, z toho obě potřebné dávky 5,3 milionu.

Řecko otevře obchody, ale s omezeními a ne v celé zemi

Řečtí obchodníci se připravují na pondělní uvolnění koronavirových omezení, které před několika dny oznámila vláda s tím, že chce pozvednout morálku obyvatel po několikaměsíční uzávěře. Někteří se ale chystají protestovat, protože vláda o víkendu kvůli nelepšící se epidemické situaci oznámila, že otevření se nebude týkat tří nejhůře postižených oblastí, včetně Soluně. Informují o tom místní média.

V sobotu pozdě večer zveřejnila řecká vláda pravidla pro pondělní otevření maloobchodu, která mají zatím platit do 12. dubna a z nichž citoval například deník Kathimerini. Lidé budou moci jít do obchodů jednou denně na maximálně tři hodiny. Předtím musí poslat sms na dané číslo, odkud jim přijde speciální kód. Předtím si ale musí buď objednat konkrétní zboží přes internet a pak ho jít jen vyzvednout, nebo si domluvit předem schůzku v obchodě. V prodejnách bude moci být jeden zákazník na 25 metrů čtverečních a maximálně 20 nakupujících.

V rizikových oblastech budou obchody otevřeny jen pro výdej zboží objednaného přes internet a v těch nejrizikovějších budou zavřeny úplně.

Také supermarkety od pondělka mohou už prodávat veškerý sortiment, dosud mohly nabízet jen základní zboží. Toto uvolnění se ale rovněž netýká tří nejrizikovějších oblastí, mezi nimiž je i Soluň.

Zatímco v pátek večer ještě řecké televize ukazovaly záběry, jak se majitelé maloobchodů v Soluni a jinde připravují na znovuotevření svých prodejen, o několik hodin později se některých zmocnil vztek. Na mimořádné schůzce epidemiologové rozhodli, že riziko otevření v některých oblastech je příliš vysoké.

Kritiku si vláda vysloužila od opozice a také od sdružení obchodníků a podnikatelů, podle nichž ztrácí kabinet důvěryhodnost, když takto narychlo mění svá rozhodnutí.

Zavřené v Řecku zatím zůstanou restaurace a bary, které smí podávat jen jídlo a pití s sebou. Školy se otevřou nejdříve 12. dubna. Od soboty mohou Řekové opustit hranice své obce za účelem sportu nebo pobytu na čerstvém vzduchu. Další otevírání bude záviset na zhodnocení aktuální situace.

I přes dlouhodobě přísná opatření se epidemická situace v Řecku nezlepšuje a tento týden tam zaznamenali nejvyšší počet potvrzených nákaz za den od počátku pandemie (4340 případů).

(čtk)