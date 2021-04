Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Znovu zesiluje »strašení Ruskem«

Množí se různá »varování« před ruskou armádou, třeba švédský Ústav obranných výzkumů představil studii, v níž se snaží ohromit silou ruské armády a neschopností Evropy bránit se, uvedl portál Axios.

Jako zatím poslední z četných mediálních výstupů posledních dvou měsíců barvitě líčil »nebezpečí« ve švédské televizi STV Cister Pallin z výše vzpomenutého ústavu. Řekl, že kdyby se Rusko rozhodlo zaútočit na Švédsko, mělo by »velké šance na úspěch«. Západ prý není připraven, odpověď by mu trvala několik měsíců a za tu dobu by »byla válka« ztracena. Podle Pallina k tomuto závěru vedla »bojová hra«, tedy boje simulované počítačem, pro které si autoři zvolili ruský útok přes Bělorusko na Polsko a sever Evropy. Výsledek hry prý svědčí o »významných ruských šancích na úspěch«.

Přidal se i polský generál

Jestliže Pallin alespoň přiznal barvu, že si »hrál s počítačem«, polská Gazeta Polska vážně prohlašuje, že Rusko se intenzivně připravuje na útok proti Severoatlantickému paktu, samozřejmě přes území Polska za použití »těch nejhroznějších«, rozumějme jaderných zbraní. Přidal se i bývalý velitel polských pozemních sil generál Valdemar Skrzipcak, který tvrdí, že Rusko »obsadí Pobaltí nejdéle za čtyři dny, spíše však za dva«. Prý na to Rusku stačí Baltský flot a vojska z kaliningradské oblasti.

V minulém měsíci komentátor John Rossomando v článku pro americký National Interest napsal, že ruská vojska, pokud vstoupí do bojů s aliancí, přesvědčivě zvítězí, jestliže pakt razantně nezvýší svou přítomnost v Lotyšsku, Litvě a v Estonsku. Podle představ komentátora ruská a běloruská vojska »rozervou u státních hranic polskou armádu na dvě části a zničí ji«. Rossomando vyzývá polskou armádu, aby se »lépe vyzbrojila« samozřejmě americkými zbraněmi.

Rossomando se odvolává na výsledky polského internetového cvičení »Zima 2020«, v němž polská armáda utrpěla porážku za necelé čtyři dny, i když do své výzbroje zařadila ještě nedodané americké letouny F-35 a systémy Patriot.

Chybička se vloudila

Komentátor se ovšem touto odvolávkou usvědčil z propagandy. Cvičení totiž bylo předem naplánováno jako prohrané, když se prezident Andrzej Duda snažil právě po předem dané prohře vyměnit některé armádní velitele. Všechno se ale prozradilo a byla z toho velká ostuda, které si užily především polské sdělovací prostředky. Duda zosnoval »spiknutí«, ale někteří jeho účastníci ho prozradili dřív, než mohlo být uskutečněno. Americký autor si »chybičky« zjevně nevšiml a dělá dalekosáhlé závěry z »cinknutých« manévrů.

Chór bojechtivých hlasů

Není v tom sám. Přiřadil se do »chóru« bojechtivých hlasů žádajících jediné, aby se americká vojska dostala do Pobaltí a na Ukrajinu, aby těsněji obklíčila Rusko. Podle amerických médií se Pentagon připravuje stáhnout vojáky z Blízkého a Středního východu včetně už stahovaných příslušníků armády z Afghánistánu a rozmístit je v Polsku, Rumunsku a Bulharsku. Zatím nebylo potvrzeno rozhodnutí bývalého prezidenta Donalda Trumpa o stažení části amerických jednotek z Německa a jejich přemístění právě do Polska. Konzervativní vláda ve Varšavě o to hodně stojí. Mělo by se jednat asi o 5000 vojáků a jejich výzbroj, do níž patří i tanky. Podle všeho současná »propagandistická kampaň« zapadá podle serveru do snah o zvrácení slibu nového amerického prezidenta Joe Bidena americká vojska v Německu ponechat.

(pe)