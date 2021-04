Ó, národ evropský neskoná...!

V současné době pracuji home office/se účastním distanční výuky z domova. Taková je jedna z otázek sčítacího formuláře, který má stovkám ouřadů objasnit, v jakém materiálním stavu se nachází naše (záměrně nepíšu česká a později vysvětlím proč) společnost v roce 2021.

To já zase v současné době pracuji na fejetonku o pozoruhodnostech dnešní češtiny. Například nám různé reklamy nabízejí »dárek zdarma«. To jsem netušil, že se za dárek taky platí. Nebo když v sedmdesátých letech přišli Cimrmani s termínem »vyservisovat«, který použil vlakový steward neovládající češtinu, netušil jsem, že se o čtyřicet let později s touto humornou nadsázkou setkám na poutači u jedné autosprávkárny - vyservisujeme vaše auto. Doufám, že se Zdeněk Svěrák po majitelích povozí ohledně autorských honorářů.

Ale jsou i další podivnosti. Například ostrá výzva ve filmové kriminálce: Padej ven z mýho auta!, snad aby dotyčný neměl v úmyslu padnout mu ven dovnitř. Nebo Vrať se zpátky, asi v obavě, aby se dotyčný nechtěl vrátit dopředu. I když někdejší slavné Vzpomínky na budoucnost Ericha von Dänikena by tomu nasvědčovaly. Nebo další lahůdka z jistého nejmenovaného webu: »Řidič na Příbramsku narazil s autem do stromu. Spolucestující odešla pěšky pryč«. K čemu takové anglosaské zdvojování? Přece když odcházím, tak samozřejmě že pryč. Nebo rozkošný je také hojně používaný zdvojovací termín: »padat dolů«. V tomto případě mi to zase evokuje název z jiného díla světové literatury - »Nahoru po schodišti dolů«. Nebo »Já to dám!« My jsme vždycky říkali »já to zvládnu«, a »dát« taky mohlo znamenat dát někomu přes hubu.

Ale všechna tato slovní spojení jsou s úsměvem tolerovatelná v porovnání s mluvnickými zvrhlostmi, které se v diskusích na internetu objevují v poslední době. Profesor češtiny Kolísko by jistě napřed omdlel a pak umřel na rtech se slovy »múúúška jenom zlatá«, když by si na současném zvědavém sčítacím formuláři přečetl: »Se účastním distanční výuky z domova«. Ale ano, to Český statistický ouřad, aby se co nejvíce přiblížili k vyslýchanému lidu, použil termínu obšlehnutého z internetových diskusí. Odkdy, prosím pěkně, začíná česká věta zvratným zájmenem? »Se dívám z okna a vidím, že padáš nahoru.« I když takováto formulace se používá při mluvené řeči, ale psát tímto způsobem, je zvěrstvo hodné akorát tak evropské národnosti. A o tu mi jde.

Se bych nedivil, že v požadavku, abych ve výzvědném sčítacím archu případně uvedl, že jsem evropské národnosti, má prsty naše, tedy jejich, obhájkyně evropských zájmů proti zájmům své (české) vlasti milá paní Jourová. I když s tím dementním nápadem prý přišlo celýsvětobjímající pirátské hnutí...

Prosím pěkně, co to je, ta »evropská národnost«?! To jako že mám mluvit evropsky? A co to má být za jazyk? Nebo je tím míněna pouze Evropská unie? Protože občané států, které členy této všehoschopné ouřednické hydry nejsou, evropskou národnost mít zřejmě nebudou, nýbrž stále tu svoji, toho národa, z jehož lůna vzešli a jehož jazykem mluví... A budou ho mít dozajista po mámě, která je kojila, a po fotrovi, který jim ztřískal zadek, když něco provedli, jako se to dělo i nám Čechům! Ale hlavně – národ se pozná také podle toho, že má své národní písničky. A jaké má ona evropská národnost národní písničky?

Prostě je to jen další nátlak, abychom na své předky a národní dějiny a českou historii co nejdřív zapomněli a přestali už s těmi vlasteneckými nesmysly, nehodnými moderní a ze všech modrých a fialových a zelených a růžových a oranžových ras (nepíšu černá a hnědá z obavy, aby mě nějaký rasista neoznačil za rasistu) splácané evropské národnosti. Maně mi přitom vyvstává na mysli někdejší Hymna demokratické mládeže: »Z národů ač jsme různých, jedno přání teď v nás bude žít…«

Takže už se těším, až Libuše na prknech »Národního« divadla zapěje: »Ó, evropský národ nikdy neskoná!...« a Karel Hašler (kterého umučili němečtí nacisti v koncentráku) v nebi, také na počest evropské národnosti, prokleje »Tu naši písničku českou, která až zahyne, všechno s ní pomine, potom už nebudem žít«… a já pak uteču zpátky sem pryč a pak se vrátím dopředu a skočím z okna pěkně po evropskonárodovecku nahoru… wuauuu!!

Miroslav KANTEK