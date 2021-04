Ruské nebezpečí?

Jeden z našich čtenářů, mimochodem doktor filozofie, nám minulý týden napsal svůj námět na karikaturu na publicistickou stránku. Něco ve stylu Švejka (viz Marvan a Hrušínský) a k tomu cedule »Senát« a nápis

»Ruské nebezpečí - zastavte ihned JEDU a JETE«.

No a protože já bohužel kreslit neumím, napíšu k tomuto trefnému postřehu jen menší »komment«. Ano, náš čtenář má svatou pravdu, když upozorňuje na to, že naše pravicová opozice nenávidí cokoli ruského, jelikož slouží americkému kapitálu. »Oni to tu prostě nechtějí a všechno kolem jsou pouze kecy, mlžení. Jsme moc slušní, zatímco okolní svět ‚poněkud‘ zhrubl,« dodává pan doktor.

Je to tak, tzv. bezpečnostní centra Evropské hodnoty, Člověkové v tísni a další různé pseudonevládní organizace a občanské instituce se ruku v ruce s koalicemi Spolu a Piráti-STAN freneticky hrozí všeho, co jen trochu zavání Ruskou federací. A vůbec přitom neberou v potaz, že ruská věda je – nejen v jaderné energetice – naprostou světovou špičkou. Bez sovětských vědců (a dnes Rosatomu) by nám nešlapaly ani Dukovany, ale ani po převratu na Westinghouse z ideologických důvodů přesměrovávaný Temelín. A stejné čistě ideologické (nikoli bezpečnostní) důvody jsou na stole i dnes. Resp. ideologické a již nastíněné obchodní. USA, Británie, EU a spol. nemohou přenést přes srdce ruský projekt Nord Stream 2 a tak vymýšlejí nejen různé novičokové aféry, ale i nařizují, jak »v jednom šiku« likvidovat v EU jakoukoli »ruskou kliku«!

Vedle hysterie proti Rosatomu ve věci dostavby Dukovan jsme svědky i hysterie proti proticovidové vakcíně Sputnik V, jakkoli podle mnoha odborníků čistě kvalitativně patří k nejlepším na světě, není-li (opět) vůbec tou nejlepší. Ruští vědci přitom dokončují verzi »light«, která by měla ještě bezpečněji pokrýt i všechny možné aktuální koronavirové mutace. Ale my musíme čekat na rozhodnutí EMA, jestli Sputnik milostivě dostane její požehnání. Na čí asi požehnání v tomto ohledu čeká tak dlouho právě EMA?

A tak radši v době, kdy zdaleka ještě není vyhráno, kdy třeba ve Španělsku raději požadují po turistech mít na sobě roušky i na plážích při slunění, my necháme na pospas viru víc našich lidí, než kolik by bylo třeba. Stejně jako necháme do budoucna na pospas rizikovému Westinghousu skutečnou bezpečnost lidí žijících v okolí JEDU. Hlavně, že budeme mít pocit, že Rusko u nás nebude moct dělat velkého bratra. To je pro naše pravičácké nohsledy důležitější, než jestli se u nás o jadernou bezpečnost budou starat ti nejlepší z nejlepších. Ach jo. A pak že se tu v posledních třiceti letech něco změnilo… Jen na oko!

Roman JANOUCH