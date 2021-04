Okázalý průvod faraonů Káhirou

Za zvuků čestných salv v sobotu večer z Egyptského muzea v centru Káhiry vyjel slavnostní průvod převážející 22 mumií egyptských panovníků.

Jízdu, které předcháfvčzel několikahodinový kulturní program, mohli diváci zhlédnout on-line. Ostatky 18 králů a čtyř královen, mezi kterými jsou i Ramesse II. či jedna z nejmocnějších žen mezi egyptskými faraony Hatšepsut, v sobotu spočinuly v Národním muzeu egyptské civilizace na jihu metropole.

Okázalé procesí, které Egypt podle zpravodajského serveru BBC přišlo na několik milionů dolarů, vyrazilo z muzea na břehu Nilu do pět kilometrů vzdálené výstavní budovy v káhirské části Fustát. Cestu lemovanou diváky a dobrovolníky v dobových kostýmech urazilo za 40 minut.

Pro panovníky byly připraveny zdobené černé vozy připomínající pohřební plavidla faraonů se zlatými nápisy v arabštině, angličtině a hieroglyfickém písmu a se vzory ve staroegyptském stylu. Z Egyptského muzea vyrazily v chronologickém řazení podle období vlády - od vládce 17. dynastie Sekenenre Taa po Ramesse IX., který panoval ve 12. století před naším letopočtem. Ulicemi Káhiry je za přísného bezpečnostního dohledu doprovodila kolona doplněná mimo jiné replikami válečných vozů.

Královské mumie byly po 14 měsíců před průvodem pečlivě zkoumány; v Egyptském muzeu ležely bez větších přesunů zhruba 120 let. Ostatky, které za svou zachovalost po tisíciletí vděčí starověkým technikám mumifikace, byly pro sobotní cestu umístěny do speciálních beden naplněných dusíkem. Povrch cesty, po které průvod putoval, byl nově vydlážděný, aby jízda byla co nejplynulejší.

Jednou z nejpopulárnějších mumií je Ramesse II., který zemi vládl 67 let a podepsal první známou mírovou smlouvu, či královna Hatšepsut. Panovnice vládla jako muž v době, kdy ženy neměly na trůn nárok.

Většina z 22 mumií, které byly od roku 1881 postupně objeveny nedaleko Luxoru, strávila poslední století v Egyptském muzeu na náměstí Tahrír. Faraonové od 50. let minulého století spočívali společně v malé místnosti a nedostávalo se jim adekvátních vysvětlujících popisků. Národní muzeum egyptské civilizace, dobudované v roce 2017, které se plně otevře návštěvníkům až tento měsíc, je bude vystavovat zvlášť - v prostředí připomínajícím podzemí královských hrobek, a v některých případech také s CT snímky mumií.

