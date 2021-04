Bývalý hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM).

Za čtyři měsíce víc skandálů než za osm let

Do vedení Ústeckého kraje se po podzimních krajských volbách po osmi letech vlády KSČM dostalo hnutí ANO. Největší personální změny se dotkly společnosti Krajská zdravotní, která nyní spravuje pět nemocnic v regionu.

S Krajskou zdravotní (KZ) je spojena kauza údajně fiktivních smluv, které s KZ měla tehdejší poradkyně hejtmana. Opozice chtěla v té souvislosti odvolat hejtmana Jana Schillera (ANO), ale neměla na to dost hlasů.

Koalici uzavřelo vítězné hnutí ANO s druhou ODS a Spojenci pro kraj. V zastupitelstvu o 55 členech má většinu 29 hlasů. Na svém prvním zasedání rada odvolala představenstvo i dozorčí radu KZ. Předsedou představenstva se stal Jindřich Zetek, který minulý měsíc upozornil na smlouvy tehdejší poradkyně hejtmana Vladislavy Marschallové v KZ. Následně byl sám odvolán. Marschallová skončila v KZ, jako poradkyně hejtmana i jako místopředsedkyně ANO v kraji, smlouvami se zabývá policie. Novým předsedou představenstva KZ je bývalý ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch.

»Kolegům jsem věc vysvětlil a jedeme dál, na třenice nemáme čas. Všechno se vyřešilo rychle. Myslím, že nás to nepoškodilo, komunikujeme spolu dobře, máme před sebou spoustu práce,« řekl Schiller, který se vzdal poslaneckého mandátu. »Já jsem to cítil jako krizi. Dopadlo to tak, že pan hejtman to vysvětlil, ustál to. Nemyslím si, že to byl důvod pro rozbití koalice. Nastavili jsme si jistá pravidla komunikace. Teď máme jednoznačný cíl, a to je transformace kraje,« řekl náměstek hejtmana Jiří Řehák (Spojenci pro kraj).

ODS o smlouvách podle náměstka hejtmana Jiřího Kulhánka (ODS) nevěděla. »Samozřejmě jsme byli překvapeni těmi věcmi, co se odehrály. Nevěděli jsme, že jsou nějaké smlouvy mezi KZ a paní Marschallovou, o to tam šlo zejména, to jsme si vyříkali v rámci koalice. Nastavili jsme si nějaká pravidla hry s cílem se nepřekvapovat a spolupracovat,« uvedl Kulhánek.

Personální změny se dotkly i vedení samotného krajského úřadu. Na pozici ředitele rezignoval Milan Zemaník. Jeho nástupce vybral ještě bývalý hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). Nový hejtman jeho výběr nerespektoval a ředitelem se stal bývalý ředitel středočeského úřadu Jiří Holub, jehož jméno se objevovalo ve spojení s kauzou vysokých odměn pro středočeské krajské úředníky. »Hlavně v posledním roce minulého volebního období nás ANO i ODS a i tehdy pan poslanec Schiller neustále kritizovali, že všechno děláme špatně. A najednou po čtyřech měsících, které jsou od nové vlády kraje, vidíme, že stačila udělat mnoho chyb. Takové skandály nás nepotkaly za celých osm let,« konstatoval bývalý hejtman Bubeníček.

(cik)