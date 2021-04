Ilustrační FOTO - Pixabay

Třetina obyvatel sečtena

Od začátku sčítání obyvatel do sobotního večera vyplnili lidé v České republice 1,7 milionu elektronických sčítacích formulářů. To představuje 3,4 milionu sečtených osob.

Vyplývá to z průběžných výsledků, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Sčítání lidu, domů a bytů začalo v sobotu 27. března a skončí 11. května. První výsledky by mohli statistici zveřejnit na přelomu letošního a příštího roku.

V pátek a sobotu uplynulého týdne dostal statistický úřad celkem 350 000 vyplněných formulářů. »První dva volné dny velikonočních svátků tak využilo pro sečtení 700 000 osob,« potvrdil předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Z měst nad 10 000 obyvatel jsou zatím nejaktivnější obyvatelé Neratovic, kde v průměru připadá na každou stovku bytů přes 43 odeslaných sčítacích formulářů. Následuje Most a Kolín, kde připadá 42,6 respektive 41,8 vyplněného formuláře na sto bytů.

»Z krajských měst je pak nejlepší Ústí nad Labem,« doplnil Rojíček. Na stovku bytů připadá v Ústí přes 40 vyplněných sčítacích formulářů. V Praze a Pardubicích je to zhruba 39 formulářů na 100 bytů.

Lidé se zatím mohou sčítat pomocí on-line formulářů na webu nebo s použitím aplikace pro chytré telefony. Původně měla on-line fáze skončit 9. dubna, ale kvůli technickým potížím na začátku sčítání se ji ČSÚ rozhodl prodloužit do 11. května. To je zároveň termín, do kterého musí odevzdat vyplněné papírové dotazníky lidé, kteří nevyužijí některou z elektronických forem sčítání.

V případě problémů s vyplňováním dotazníků se mohou lidé obrátit na statistický úřad, a to několika způsoby. »Využít mohou infolinku sčítání, poslat e-mailový dotaz do kontaktního centra nebo se obrátit na informační služby ČSÚ,« upozornil Rojíček. Denně jeho úřad zodpoví přibližně 7000 dotazů. »Dalších 27 000 dotazů vyřídí každý den chatbot virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři,« dodal předseda ČSÚ.

Telefonní kontaktní centrum nejčastěji vyřizuje dotazy na sčítání několika samostatně hospodařících domácností bydlících společně, na členy domácnosti pracující v zahraničí nebo na možnost opravy chybných údajů v již odeslaném formuláři. Na webovém chatu podle ČSÚ převažují otázky na správné určení rozlohy bytu a vyplnění údajů o cestách do zaměstnání či školy v době pandemie.

(cik)