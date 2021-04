Ilustrační FOTO - Pixabay

Mráz a sníh jsou zpět

Zatímco před týdnem panovaly v ČR téměř letní teploty, s koncem Velikonoc se vrátil zimní ráz počasí. Na řadě míst, a to i v nížinách, sněžilo a mrzlo. Některé silnice například na západě Čech byly ráno zledovatělé a ležely na nich zbytky čerstvě napadaného sněhu. Počasí dělá starosti i ovocnářům.

V Plzeňském kraji vyjely posypové vozy ze všech středisek, ale ne všechny. Silničáři v regionu už díky déletrvajícímu teplému počasí »přezbrojovali« na léto, v terénu už nebyli kvůli nepřízni počasí téměř měsíc. »Takové počasí jsme nečekali, když už bylo tak hezky,« uvedl krajský dispečer.

V Karlovarském kraji měli řidiči problémy hlavně na silnicích nižších tříd, kamiony ale zablokovaly i tah na Chomutov. »Na silnici I/13 z Boče směr Chomutov v kopci stály kamiony a nemohly vyjet,« informovala krajská policejní mluvčí Eva Valtová. Podobně nákladní auta zablokovala i silnici z Bochova na Toužim.

Také na většině území Ústeckého kraje napadl čerstvý sníh. Teploty klesly i šest stupňů pod nulu. Silničáři vyrazili ošetřovat silnice ještě v noci. Silnice na Vysočině byly po sněžení sjízdné s opatrností. V akci bylo okolo 50 sypačů. Nejdřív vyjely na Havlíčkobrodsku a na Pelhřimovsku, nejméně sněžilo na Třebíčsku.

V horských oblastech na Jablonecku a Semilsku v Libereckém kraji ležel na silnicích rozbředlý sníh či jeho zbytky, v dalších částech kraje mohou mokré povrchy silnic dál namrzat.

Zbytky sněhu byly i na silnici 14 z Jablonce nad Nisou do Harrachova. Dopravu krom počasí nyní zkomplikují i plánované uzavírky. Na příjezdu do Liberce od Prahy po silnici I/35 řidiče zdrží rekonstrukce mostu u Makra v Liberci-Doubí. Doprava tam až do září bude vedena obousměrně ve druhém jízdním pásu ve směru na Prahu. Stavbaři kvůli rekonstrukci, jež potrvá do června, uzavřeli rovněž silnici z Liberce na Ještěd. Motoristé se z Liberce dostanou jen k parkovišti u kabinové lanovky.

Také v nejvyšších polohách Orlických hor ležela ráno na silnicích slabá vrstva ujetého zledovatělého sněhu, na hřebenech Krkonoš bylo kolem minus deseti stupňů.

Vymrznou pupeny?

Návrat mrazu dělá vrásky rovněž ovocnářům. Například pěstitelé jablek ve Vilémově na Olomoucku s obavami sledují předpověď počasí na další dny, kdy má v ČR teplota v noci a ráno opět klesat pod bod mrazu. Chladné počasí by totiž mohlo poškodit rašící pupeny jabloní a ohrozit letošní úrodu. Preventivní zateplování sadaři ve Vilémově ale neprovádějí, protože by se vzhledem k velké rozloze sadů a vysokým nákladům nevyplatilo, vysvětlil vedoucí ovocnářské sekce ZD Senice na Hané Jaroslav Mačkal.

První mrazivé noci mají vilémovští sadaři už za sebou. »Zatím je na hodnocení dopadu mrazů brzy. Až se začne oteplovat, tak odebereme několik pupenů a podíváme se, zda je to vymrzlé, nebo není,« uvedl Mačkal, podle kterého začátek jara měl zatím pro pěstitele příznivý průběh bez výrazných výkyvů teplot. »Uvidíme, jak to bude dál,« podotkl.

Případnou ochranu jabloňových sadů před mrazy například pomocí zapálených svící, které zvyšují teplotu vzduchu, je podle Mačkala třeba pečlivě zvážit. »Je to velmi složité. Pokud má někdo jeden či tři hektary, tak tam ta ochrana proti mrazu má smysl. Pokud už je hektarů více, tak je samozřejmě třeba spočítat veškeré náklady, které si tato ochrana vyžádá,« míní Mačkal, podle kterého i při tepelné ochraně sadů úrodu jablek mrazivé počasí často poškodí a pěstitelům vznikají ztráty. »Je třeba zvážit, zda tuto ztrátu prohlubovat, nebo ne. Každý pěstitel si to musí vyhodnotit sám,« řekl.

Nejúčinnější je při boji s mrazivým počasím podle Mačkala metoda spočívající v zamlžování sadů. V sousedství vilémovských sadů ale vede silnice, na které by mohla kvůli husté mlze a teplotě pod nulou vzniknout nebezpečná námraza, takže tato metoda nepřichází v úvahu.

(ste)