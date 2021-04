Ilustrační FOTO - Pixabay

Svatba v parku

Christina Kellyová si nepředstavovala, že se za svého amerického přítele provdá v parku obklopujícím Oblouk míru - jde o 17hektarový pás pečlivě udržovaných trávníků a záhonů na jinak nezajímavém hraničním přechodu mezi Kanadou a USA.

Kellyová, 28letá právní asistentka z Vancouveru, putuje sem a tam mezi kanadskou provincií Britská Kolumbie a americkým státem Washington, aby se viděla se svým manželem, napsala agentura Reuters.

Pandemie a uzavření hranic mezi Kanadou a Spojenými státy je loni v březnu donutily změnit plány. Zatímco mnoho párů se rozhodlo svatbu odložit, Kellyová se svým partnerem, který slouží u amerického námořnictva, si před dvěma měsíci řekli své »ano« na tom jediném místě, kde se loni mohli setkávat.

»Jednoho dne bychom se vzali,« řekla Kellyová. »Ale pandemie to urychlila,« dodala. Připouští, že nešlo o její vysněnou svatbu. V blátivém parku se v bílých svatebních šatech třásla zimou, ale nyní si uvědomuje, že v jistém smyslu šlo o to pravé místo. »Park se za uplynulý rok stal součástí mého života, je to jediné místo, kde se můžu s manželem setkat. Vzít se tady pro nás bylo symbolické,« říká mladá žena.

V časech před pandemií nebyl park kolem Oblouku míru ničím víc než příležitostí pro lidi na cestách na chvíli zastavit na oblíbeném místě, kde se scházely na piknik rodiny z blízkých příhraničních měst. Nicméně s uzavřením hranic, kvůli kterému původně nemohl do sousední země cestovat nikdo kromě pracovníků v klíčových profesích, se park stal středem života pro lidi mající partnera na druhé straně hraniční čáry.

Přejít se stále dá

Britská Kolumbie svoji stranu parku zavřela loni v červnu, ale americká strana zůstává otevřená. Kanaďané se do státu Washington dostanou, když zaparkují v obydlené zóně, ujdou asi 800 metrů a překonají mělkou škarpu dělící obě země. Není úplně jasné, jak je možné, že Kanaďané se stále mohou vracet do země přes americkou stranu parku, aniž by museli dodržet povinná opatření nařízená kanadskou stranou, včetně testů na koronavirus a dvoutýdenní karantény.

Kanadská policie uvedla, že návštěvníci parku by se měli řídit pravidly ohledně povinné karantény a že pohraniční stráž v oblasti posílila hlídky. Nicméně přes americkou stranu se z parku do Kanady stále vyjít dá, aniž by bylo nutné vydávat se přes oficiální přechod. V důsledku toho se park stal dějištěm oslav, které je v současnosti jen velmi těžké, ne-li nemožné uspořádat. Slaví se tam narozeniny, setkávají se tam příbuzní, konají se tam milostné schůzky a samozřejmě svatby.

Záchrana vztahu

Podle úřadů v americkém státu Washington se počet návštěvníků v loňském roce více než zdvojnásobil na 140 000. Táhlo je to do něj hned od uzavření hranic a brzy došlo i na svatby. V roce 2019 se jich tam konalo jen sedm, po velkou část loňského roku si tam věrnost slibovalo pět párů denně během pracovního týdne a dvě desítky párů za den o víkendech. V parku se začaly objevovat stany, které posloužily rodinám na grilovačkách nebo párům z opačných stran hranice.

Možnost chodit do parku je neustále v ohrožení. Někteří kanadští politici se v poslední době znovu obrátili na své americké kolegy, aby přístup z americké strany uzavřeli. Stát Washington s tím ale zatím nic neudělal.

Regan Steelová to má z Marysvillu, kde žije, na sever ke kanadské hranici nějakých 130 kilometrů. Každý víkend balí stan, vařič, kávu pro sebe a čokoládu pro svého kanadského přítele Roda Greenwooda, s nímž je už šest let. V parku táboří, skládají puzzle, poslouchají hudbu a povídají si. Jedenačtyřicetiletá Steelová tvrdí, že park zachraňuje jejich vztah. Říká si, jaké má štěstí, protože mnoho americko-kanadských párů nemá možnost vídat se alespoň v takových podmínkách.

Kellyová a její manžel spoléhají na to, že se budou v parku co víkend scházet do doby, než se on přestěhuje do Kanady. Až se hranice otevřou, myslí si, že se parku nějakou dobu budou vyhýbat. »Už toho tady mám dost,« přiznává Kellyová.

(čtk)