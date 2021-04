NATO se šikuje na slovensko-ukrajinské hranici

Nedávno jsem publikoval úvahu opřenou o fakta, že rozšíření paktu NATO zvyšuje napětí v Evropě, a zejména na evropsko-ruské hranici. K tomu musím připomenout, k čemu v poslední době dochází. Je smutnou realitou, že jde o neobvykle intenzivní přesun americké vojenské techniky a mužstva přes Slovensko směrem na východ k hranicím země s Ukrajinou. Na webu slovenského resortu obrany se uvádí, že: »Ministerstvo obrany SR upozorňuje obyvateľov Slovenska, že v období od 5. do 11. apríla 2021 je cez územie SR plánovaných osem cestných presunov zahraničných spojeneckých ozbrojených síl. Rezort obrany zdôrazňuje, že tranzity boli riadne schválené v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.« Stejný zdroj informuje, že první etapa téhož přesunu se již uskutečnila, a to ve dnech 29. března až 4. dubna 2021. Tolik strohé sdělení, nic podrobnějšího se slovenský občan nedozví.

U nás o tom informace zcela chybí. V zákulisí však rostou spekulace o chystané ofenzivě v Donbasu. U našich východních sousedů sílí nálady proti vazalskému členství v NATO, resp. proti bezpodmínečnému souhlasu s přesunem cizích vojsk přes území státu. Nic takového totiž žádné právní ani jiné regule nepředepisují. Ony protialianční nálady se dají shrnout zhruba takto: Být spojencem neznamená být vazalem a podřizovat se ostatním ve všem. Je to dobrovolný svazek suverénních států, které mají právo chránit svůj vzdušný a územní prostor. Pokud vystavíme spojencům bianco šek a nic nežádáme, něco je špatně.

Na tyto otázky by měli hledat odpovědi hlavně novináři, ale žel, co se týče zahraniční politiky, buď nesmějí, nebo se bojí. Pokud nekriticky převezmou vše, co jim předloží politici nebo zpravodajské služby, ať komentáře píší raději přímo zpravodajci CIA, alespoň to bude autentičtější.

Kumulace vojenské techniky NATO, resp. USA, na slovensko-ukrajinské hranici nevěstí nic dobrého. Američané po nástupu Bidena hrotí vztahy s Ruskem do podoby primitivismu a vulgarit, které nemají v historii obdoby. Zvláště Bidenovo označení ruského prezidenta Putina za vraha vyvolalo negativní reakce i ze strany státníků, kde bychom je snad ani nečekali - třeba od tureckého prezidenta Erdogana.

Joe Biden - podporovatel války v Iráku, Sýrii, Jemenu coby senátor či viceprezident USA. Stejných Spojených států, které od konce 2. světové války mají na svědomí 30 milionů mrtvých a bez pochyby jsou válečnou mocností »number one«. A nejde jen o takové katastrofy, jako byla válka ve Vietnamu.

Když jsem minulý týden hovořil o tamní situaci s jedním slovenským přítelem, vzpomněl zajímavou příhodu zpřed 80 lety. To v jedné bratislavské kavárně usedli mladý politik Gustáv Husák, básník Laco Novomeský a malíř Štefan Bednár. Diskutovali o zachycených zprávách, že nacistická vojska se přes slovenské území pohybují na východ. Laco Novomeský se bál války, ale Husák ho utěšoval, že Němci se neodváží naštvat Rusy. Za tři měsíce nacistické Německo napadlo Sovětský svaz a začala Velká vlastenecká válka.

Mimochodem, víte, kdo oficiálně uvítal »jasné Bidenovo prohlášení k Rusku (Putin = vrah)?« Německý ministr zahraničí Heiko Maas!... Na slovensko-ukrajinské hranici si Američané evidentně zahrávají s ohněm...

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM