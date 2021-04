Podivná štafeta

ČSSD představila svůj plán, co po koronaviru. Víme, co po covidu – tak se taškařice jmenovala. Před novináři se jako figurky na Pražském orloji střídalo celé vedení strany. Ti poté pohovořili s nezlomnou vírou o svém poslání a předali štafetu dál - dalšímu oranžovému »jasnovidci«, který nemůže zabloudit.

Šéf soc. dem. Jan Hamáček přítomné vehementně přesvědčoval, že představitelé strany dobře vědí, kam na podzim dál a jakou cestu zvolit. Dozvěděli jsme se, že ČSSD je (slovy Andreje Babiše) - jakousi krizově-manažerskou stranou, jež umí ekonomické krize řešit, přičemž vždy vytáhne občana z jakékoliv bryndy. Solidarita, bez škrtů a bez privatizace, abych do tří slov shrnul další Hamáčkovy přednesy. Ještě jsme se od pana Hamáčka dozvěděli, že není čas experimentů, a to, že přijde řada mesiášů s jednoduchými řešeními. Podle Hamáčka je nejúspěšnějším programem této vlády tzv. antivirus, který administruje ministerstvo práce a sociálních věcí v čele se soc. dem. ministryní Janou Maláčovou. A díky tomu, že funguje – světe, div se! - zachránil několik stovek tisíc pracovních míst.

Za zmínku stojí ještě příspěvek bývalého železničářského odboráře Romana Onderky, jenž vehementně pravil, jak soc. dem. budou hájit zaměstnance. Onderka uvedl, že doba po covidu je příležitost, jak restrukturalizovat ekonomiku do podoby 21. století. Prý onu zátěž mají nést zaměstnavatelé, nikoliv zaměstnanci, jak se to často stávalo v dobách rozličných krizí. Onderka také odmítl recepty pravicových pánů Topolánků a Kalousků.

No, a nesmíme ještě zapomenout na fakt, že předseda soc. dem. Hamáček ještě prohlásil, že jsou jedinou levicovou stranou, která stojí na straně obyčejných pracujících, na straně zaměstnanců, na straně nejslabších. Ten chlapec v červené mikině by si měl vážně udělat ve své straně pořádek, poněvadž je to jakési celé postavené na vratkých základech. ČSSD nám opravdu ukázala, jakou cestou kráčí po podzimních krajských volbách – aby byli u moci. Jen uvedu malý příklad z Jihočeského kraje. Zastupitelstvo Jčk schválilo na svém březnovém zasedání omezení dopravy od června letošního roku, a to škrtem 60 vlakových spojů. Náměstkem hejtmana, který má dopravu na starosti, je Antonín Krák z ČSSD. I tímto krokem přijde o práci několik zaměstnanců na železnici, nehledě na úroveň dopravní obslužnosti. Veřejnou dopravou převážně jezdí ta třída, jíž se chce ČSSD údajně zastávat. Jeden příklad za všechny. Opravdu jediná levicová strana ukazuje, na čí straně stojí.

Kdyby ČSSD byla jedinou levicovou stranou, nebyli by bývali po volbách 2013 pozvali do Sobotkova kabinetu tehdy zřetelně pravicového Andreje Babiše. A taky by v roce 2017, kdy se Babiš stal premiérem, nepadli do jeho náruče beztoho, aniž by si počkali na program.

Komunistická strana Čech a Moravy, která je podle Hamáčka asi středová, není ve vládní koalici, ale Babišovu vládu pouze toleruje. A to stylem kritickým a nesmlouvavým. Komunisté nadto dokázali prosadit vícero sociálně spravedlivých počinů než vládní ČSSD! Léta po listopadu 1989 KSČM dokazuje svoji levicovost nikoliv proklamacemi, ale skutky, při nichž stojí na straně zaměstnanců, seniorů a všech potřebných.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec