»Účet bez hostinského«

V normální společnosti nebývá zvykem »dělat účet bez hostinského«, ale zřejmě nové mravy, »moderní« přístupy k věci, umožňují něco jiného. O čem je vlastně řeč? O přípravě Pirátů spojených se STAN, strany »starostů« bez starostů, na rozdělení příštích vládních funkcí. Napřed se vytvoří seznam zájemců, v této etapě zřejmě jsme, pak se z nich vyberou »správné typy« a po podzimních »vítězných volbách« strany bez programu - pardon, přece jen něco jako program se také rodí, má to jediný bod: změnit vše, co bylo dosud – se chopí moci. O tom, že v nich právě oni zvítězí, nepochybují. Pro další etapu elektronizace, a tedy i sledování každého z nás, má prý být zřízeno i nové ministerstvo, i když nikoli okamžitě po volbách – napřed je třeba, podle pana Bartoše, vypořádat se s důsledky vlády premiéra Babiše, a pak teprve zdigitalizovat všechno. I ten náš život může přece plynout přes počítač. Ostatně tak bude jednodušší vést (sledovat) každého z nás.

Andrej Babiš svými přešlapy Pirátům a STANu nahrál. Těm stačilo nic nedělat a čekat, až vysoké funkce jim samy padnou do klína. Poslední průzkumy veřejného mínění jim jakoby dávají za pravdu. Věřit předvolebním průzkumům je však ošidné. Zažil to kdysi »na své kůži« sociálnědemokratický vůdce Jiří Paroubek. Stačila tehdy »Kubiceho zpráva« správně načasovaná a proložená nedoloženostmi. Zatím zbývá půl roku do voleb. Opozice, která neměla žádnou odpovědnost a podporovaná především veřejnoprávními médii, může dnes být »na koni«, zítra však může propadnout. Strach z vlády neumětelů se může značně lišit od březnových preferencí.

Rozdělovat si dnes funkce ukazuje na touhu po moci. Na velikášství vůdců. I to svědčí o tom, jak ošidné by bylo jim svěřit vládu. Zatím totiž většinou neřídili nic, jen toužili řídit a rozhodovat. Někde se jim to i povedlo. V Praze mají dokonce primátora, jenž dokázal za krátkou dobu zvětšit napětí mezi Českou republikou a Čínou, mezi Prahou a ruskými družebními městy. Prý ale po funkci ministra zahraničí nebo ministra zdravotnictví netouží. Chce se věnovat Praze, plán, jak ji změnit, už údajně má. Pokud ovšem půjde o podobné nápady, jako je avizované zdražení městské dopravy, postupné další změny názvů ulic a náměstí, mají se Pražáci na co těšit. Možná proto je pro Nepražáky štěstím, že nemá další ambice.

Zůstaňme u touhy po moci. Ta u některých lidí je bezbřehá, i když na ni nemají. O to horší to může být pro druhé, pokud se skutečně dostanou k moci. Po jejich odchodu je pak dlouho, velmi dlouho, co napravovat.

Václav ŠENKÝŘ, zastupitel města Děčína (KSČM)