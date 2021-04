Lži a manipulace o čínských investicích!

Neustále se naši čeští neoliberálové ve sdělovacích prostředcích vyjadřují, jak slíbené investice z ČLR se nakonec nekonaly. Hodně o tom informují i sdělovací prostředky. A co je v nich, to je přece »pravda«, i kdyby to byla napůl lež! Takže se třeba dočtete: »Při návštěvě čínského prezidenta Si Ťin-pchinga před pěti lety v Praze byly podepsány asi tři desítky obchodních dohod. Investice Číny v ČR do loňského roku podle nich měly dosáhnout 8,6 miliardy eur (v tehdejším kurzu 231,8 miliardy korun).« Čína prý je dnes jen jakási slibotechna bez významu a kdejaká jiná i malá země má u nás mnohem více investic. A tohle když čtu, říkám si sám pro sebe – dělají z nás idioty?

Jestli si někdo myslí, že Čínu nejdříve popliveme, pomluvíme za nedodržování lidských práv, budeme provokovat vyvěšováním tibetských vlajek, litovat Hongkong, že přišel pod správu ČLR na základě mezinárodně platných dohod, tak takhle nás houpat nikdo nebude. Navíc podporovat »pokojné a mírumilovné« demokraty v Hongkongu a bojovníky za svobodu, kteří házejí na policisty »Molotovovy koktejly« a nerespektují zákon, dokonce násilně vtrhnou do provinčního parlamentu, což u nás nekritizuje nikdo, je pokrytectvím nejvyššího kalibru. Ovšem když do otevřeného nehlídaného kapitolu ve WDC přišli Trumpovi příznivci, bylo to něco neslýchaného, byla porušena sama rodná půda a kolébka »demokracie«. To se musí všichni okamžitě zodpovídat!

Dále, když primátor Hřib odstoupil od smlouvy mezi hlavními městy Prahou a Pekingem, poškodil tak nejen Prahu, ale i naši státní suverenitu i ekonomiku, tak je to v pořádku. Já osobně jsem se nesetkal v Číně nikde s něčím, co by zde bylo tabu, nebo mně bylo zapovězeno. Mýty o tom, jak vás sledují a nikam nepustí bez dozoru, jsou nesmysl! Pohyboval jsem se volně ve všech městech východní a jižní Číny úplně bez problémů. Byl jsem i ve čtvrtích, kde by nás jako hosty asi neprováděli, ale nikdo mi v tom nebránil, a to jsem tam byl jako oficiální návštěva ministerstva zahraničních věcí. Udělal jsem si na jejich zemi vlastní názor a zjistil jsem, že v politice Číny je jeden prvek, který my zde v Evropě vůbec nepoužíváme, ba naopak je tento prvek nežádoucí. A tím prvkem je osobní politická a společenská odpovědnost. Odpovědnost investičního oddělení za neúspěch je primární. Takže se nedivme, že ČLR v klidu čeká a zatím odmítá investovat do nepřátelského a nestabilního prostředí, kde neplatí žádná pravidla.

Urážet jiné národy umí naši neoliberální politici a jejich mediální přisluhovači na jedničku s třemi hvězdičkami. Že je to proti zájmu naší státní suverenity, která je tímto podkopávána, to nikomu z nich nevadí. Byl jsem na univerzitě v Pekingu na přednášce o Pásmové cestě a ujišťuji vás, že ty investice jsou v neuvěřitelných objemech. A to bez odpovědnosti prostě nejde. A Západ má strach, že kvůli čínským investicím přijde o geopolitický vliv a nebude moci parazitovat na České republice. Tak pro každý případ budeme podporovat zprávy skrze zaplacená a loajální média, že čínské investice jsou marginální. Média lžou a manipulují s pravdou o čínských investicích.

Roman BLAŠKO