Ilustrační FOTO - Pixabay

Pokles, ale zatím neprůkazný

V pondělí v ČR přibylo 1405 potvrzených případů nemoci COVID-19. Je to nejmenší denní nárůst od 6. prosince. V mezitýdenním srovnání jde o významný pokles zhruba o 5500 nakažených, tento údaj ale tentokrát není vypovídající, protože minulé pondělí bylo běžným pracovním dnem.

Počet pacientů s koronavirem v nemocnicích v pondělí mírně klesl na 5709. V těžkém stavu bylo 1291 z nich. V úterý ráno bylo ve zdravotnických zařízeních v ČR volných 28 procent standardních lůžek s kyslíkem, zhruba 2000 postelí bylo k dispozici covidovým pacientům.

Laboratoře v pondělí provedly přibližně 45 000 testů, zhruba o deset tisíc více než v neděli. Naprostou většinu z toho tvoří preventivní testy. U nich se podíl pozitivních výsledků ve srovnání s minulým pondělím zvýšil z 0,4 na 0,79 procenta. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl z 9,43 na bezmála 12 procent. U diagnostické indikace, kdy jsou už testováni třeba lidé vykazující příznaky, se podíl nakažených naopak v mezitýdenním srovnání snížil z 20,89 na 13,82 procenta.

Nákaza se momentálně nejvíce šíří na Pelhřimovsku, kde v uplynulých sedmi dnech zaznamenali 465 nakažených na 100 000 obyvatel. V žádném jiném regionu ČR se tento ukazatel přes hodnotu 400 nedostal. Naopak relativně nejlepší situace je na Chebsku, kde bylo v posledních sedmi dnech 37 případů nákazy na 100 000 obyvatel.

Od loňského března, kdy epidemie v ČR začala, se novým typem koronaviru prokazatelně nakazilo 1 555 245 lidí. Více než 1,42 milionu z nich se již vyléčilo. V zemi dosud s nákazou novým koronavirem zemřelo 27 169 lidí.

Hodnota indexu PES, kterým se dříve řídila protiepidemická opatření v ČR, klesla po jednom dni z 55 zpět na 52 bodů. Důvodem je poměrně výrazný pokles reprodukčního čísla z 0,81 na 0,71. Nižší bylo naposledy v polovině ledna. Číslo udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Zlepšila se i další tři sledovaná kritéria používání pro výpočet indexu PES. Jeho bodová hodnota nadále odpovídá třetímu z pěti stupňů epidemického rizika. Reálně ale protiepidemická opatření odpovídají pátému, nejpřísnějšímu stupni.

Zdravotníci v České republice dosud aplikovali 1 818 756 dávek vakcíny proti koronaviru. Na pondělí z toho připadá 8256 očkování, což je nejméně od konce února. Obě potřebné dávky zatím dostalo 583 388 lidí.

Očkovaných alespoň jednou dávkou je tak asi 11 procent lidí, mezi staršími 80 let jsou to téměř dvě třetiny a lidí ve věku 70 až 79 let asi 44 procent.

Od druhého březnového týdne je průměrný denní počet podaných dávek přes 30 000. V polovině března premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že cílem je očkovat po Velikonocích 100 000 lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny.

Nyní se v ČR očkuje vakcínami od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Ve druhé polovině dubna by měly dorazit také první dodávky od firmy Johnson & Johnson, které stačí, na rozdíl od látek ostatních výrobců, podat jen jednu dávku.

Podle harmonogramu dodávek, se kterým počítala očkovací strategie vlády, mělo být v březnu dodáno 426 000 dávek Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech, 80 000 dávek vakcíny Moderna a 400 000 dávek vakcíny Vaxzevria od AstraZeneca. Reálně však bylo za březen vyočkováno jen 720 000 dávek Comirnaty, téměř 127 000 dávek od Moderny a 198 000 dávek od AstraZeneca.

Minulý týden se v EU jednalo o rozdělení vakcíny z dodatečné objednávky několika milionů dávek. Spolu s Rakouskem a Slovinskem ČR nesouhlasila s tím, aby některé země, které mají nižší proočkovanost, dostaly solidární příspěvek navíc. Premiér Andrej Babiš (ANO) výsledné dělení kritizoval jako nevyvážené a vadilo mu, že ho neodsouhlasily všechny země. Od Slovinska, Rakouska a Maďarska, které dávky navíc dostanou, získá ČR dalších asi 80 000 solidárních dávek, sdělil později Babiš.

