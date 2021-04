Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zelenskyj jde do rizika světové války

Na východě Ukrajiny se na linii oddělující ukrajinské ozbrojené síly a síly proruských povstalců dál střílí a útočící armáda oznámila, že v pondělí zahynuli další dva její vojáci zasažení palbou z povstaleckých pozic.

Trvající napětí v oblasti dokládá informace médií, že v příhraničních oblastech na jihovýchodě země byly povolány ke cvičení oddíly tzv. ukrajinské teritoriální obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že konflikt na Donbasu na východě Ukrajiny může ukončit pouze vstup země do Severoatlantické aliance, a vyzval NATO, aby připravilo plán kroků k tomuto cíli. Z Kremlu naopak zaznělo varování, že řeči o vstupu Ukrajiny do NATO mohou situaci na Donbasu jen zhoršit.

Cílená kampaň

Kyjev a západní metropole obviňují Rusko z podpory povstalců v regionu Donbasu, včetně podpory vojenské, což ale Moskva popírá. Od začátku letošního roku se v této části Ukrajiny po zhruba půlročním více méně klidu zbraní opět zvýšilo napětí a intenzita ostřelování. Obě strany se při tom vzájemně obviňují z provokací a porušování příměří. Od ledna už při těchto střetech přišlo o život 23 ukrajinských vojáků, počty mrtvých donbaských civilistů však zprávy ČTK zmiňují jen zřídkakdy… Od jara 2014 si konflikt podle Kyjeva vyžádal na 14 000 mrtvých.

Moskva dává najevo podezření, že ukrajinské síly se znovu chystají plnou silou zasáhnout proti povstalcům. A tak se podél ukrajinských hranic začaly přesouvat jednotky ruské armády. Kreml tvrdí, že tento pohyb vojsk nikoho neohrožuje, nicméně podle pozorovatelů jde o zřejmou snahu ukrajinské síly od případné akce na Donbasu odstrašit.

»Jsme oddáni reformě naší armády a obranného odvětví, ale pouze reformami nelze Rusko zastavit. NATO je jediná cesta k ukončení války na Donbasu. Akční plán členství (pro Ukrajinu) bude signál Rusku,« prohlásil Zelenskyj podle listu Ukrajinska pravda v rozhovoru s generálním tajemníkem útočného vojenského paktu NATO Jensem Stoltenbergem. Ten vyjádřil »vážné znepokojení« ohledně vojenských aktivit Ruska u hranic s Ukrajinou a údajného porušování příměří na východě země. Zastoupení NATO v Kyjevě nicméně mezitím dalo najevo, že Ukrajina ještě není na vstup do paktu připravena; členství totiž vyžaduje další hluboké reformy.

Donbasané řeknou »NE NATO«!

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov varoval, že miliony obyvatel východu Ukrajiny, kde se mluví převážně rusky, by neakceptovali členství země v NATO, a upozornil, že podobná rétorika může dále destabilizovat Donbas, ovládaný nyní z logiky věci právě proruskými povstalci. »Hluboce pochybujeme o tom, že to pomůže Ukrajině vypořádat s jejím vnitřním problémem. Podle našeho názoru to (jen) dále zhorší situaci,« zdůraznil Peskov.

