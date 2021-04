Španělská synagoga. FOTO - Wikimedia commons

Koncert uctí oběti šoa a oslaví hrdinství

Židovské muzeum v Praze zařadilo na dnešek do svého on-line programu přenos slavnostního koncertu, který se koná u příležitosti Dne památky obětí šoa a hrdinství. Koncert bude přenášen ze Španělské synagogy od 19 hodin na YouTube Židovského muzea v Praze.

První veřejná akce k tomuto připomínkovému dni se v českém prostředí konala v roce 2006. Tehdy se Česká unie židovské mládeže spolu s Institutem Terezínské iniciativy rozhodla pietně připomenout jména obětí holocaustu. Inspirací jí byla vzpomínka na povstání ve varšavském ghettu v roce 1943.

»Den památky obětí šoa a hrdinství je izraelský svátek, který převzaly židovské obce po celém světě. Připomínáme si při něm nejen oběti vyhlazování židovského etnika za druhé světové války, ale i židovský ozbrojený odboj ve stejném období. Židé bojovali ve východní Svobodově armádě i v jednotkách Spojenců na západě, u Tobruku, u Sokolova. Jejich přínos k porážce nacismu byl opravdu velký,« řekl ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát.

Mezinárodní svátek připomínající oběti holocaustu - Mezinárodní den památky obětí holocaustu - připadá podle rozhodnutí Valného shromáždění OSN na 27. leden. Tento den v roce 1945 byl vojáky 60. armády 1. ukrajinského frontu Rudé armády, pod velením maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, osvobozen německý nacistický koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau.

Za obvyklé situace se 8. dubna koná v Pinkasově synagoze Židovského muzea tryzna za oběti holocaustu se slavnostním koncertem, který uzavírá pietní připomínku. Shromáždění i samotného koncertu se vždy účastní přeživší holocaustu, pamětníci, ale také veřejní činitelé.

V loňském roce byla tato tradice s ohledem na pandemii koronaviru přenesena do on-line prostoru. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je i letošní slavnostní koncert přesunut do on-line prostředí a bude přenášen z nově zrekonstruovaného interiéru Španělské synagogy. Kvalitní kulturní zážitek tak zdarma nabídne většímu počtu zájemců, a to i ze zahraničí.

Na koncertě zazní v podání Kvarteta Martinů a mezzosopranistky Olgy Černé hudba Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Zdeňka Lukáše a Viktora Ullmanna (hudebního skladatele zavražděného v roce 1944 v plynové komoře KT Auschwitz).

(mh)