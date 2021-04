Poslankyně Květa Matušovská s hasiči, kterým předala sladko-slané poděkování za jejich práci v první linii.

V první linii si zaslouží naše poděkování

COVID-19 ovlivnil naše životy tak, jak si to nikdo neuměl představit. Už přes rok jsme v situaci, kdy nic není normální, a je jasné, že se to musí odrazit v psychice lidí. Zdravotníci jsou na pokraji sil, ale náročné je to i pro řadu dalších profesí. Nyní se to týká i policie a vojáků, jejichž hlídky na hranicích okresů kontrolují dodržování nařízení, a v žádném případě to není nic příjemného.

Poslankyně Květa Matušovská přišla s návrhem, že by bylo pěkné, kdyby se jim poděkovalo nějakým netradičním způsobem, třeba malým domácím občerstvením na jednotlivých stanovištích svitavského okresu a sousedních okresů – Blansko, Ústí nad Orlicí a Chrudim. A protože je o ní známo, že nikdy nemá daleko od slov k činům, obrátila se na své kamarádky a kamarády, zda by něco upekli.

Poslankyně Květa Matušovská.

Všichni, které oslovila, byli nápadem nadšeni, ať to byla firma EKON, Lidové divadlo, taneční škola Scarlett, Levicový klub žen, přepravní firma Šafrán, která dodala nápoje, všichni ze Svitav, Hospůdka u Květy Opatov, a pečení mohlo začít. Sladké i slané, bagetky, výjimku tvořil jediný muž, předseda OV KSČM Svitavy Josef Bohatec, který je znám svými výbornými bábovkami, a tak se nakonec sešlo velké množství nádherných kousků.

Tyto dobroty jsme naskládali do 15 krabic a připravili k předávání. Květa Matušovská vybrala termín 1. dubna, a nebyl to apríl! Zároveň to byla forma předvelikonočního přání i poděkování.

Aprílový den v terénu

Nejdříve navštívila Hasičský záchranný sbor ve Svitavách, tam nastoupila celá četa a sladko-slané poděkování i s nápoji bylo s díky přijato. Potom následoval Městský úřad Svitavy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Děvčata zde jsou také maximálně vytížena, protože se v současnosti starají především o starší a nemocné spoluobčany, navíc si také mnohá z nich COVID-19 na vlastní kůži vyzkoušela. Sladká pozornost je velice potěšila, Květa Matušovská byla jediná, kdo si na ně vzpomněl.

A potom už následovala cesta napříč svitavským okresem, s doprovodem ředitele Okresního oddělení Policie ČR plukovníkem Liborem Bauerem. Nejprve to bylo Rozhraní, hranice okresů Svitavy a Blansko, hlídka sympatických mladých mužů byla mile překvapena, a protože opravdu stála na silnici, na delší povídání nebyl čas.

Další zastávka byla na Zádulce, pak následovala návštěva u hlídky za Opatovem. I zde se návštěva poslankyně Matušovské setkala s velkým ohlasem – ta opatovská se mohla trošku protáhnout, protože jsme se shromáždili na poli, samozřejmě, že jsme toho využili a fotografovali a fotografovali…

Z oblasti Svitavska jsme se přemístili na Moravskotřebovsko, tam byla hranice za Rychnovem. Zde jsme zažili »střídání stráží«, jedna směna končila, druhá nastupovala, občerstvení bylo odneseno do auta, protože bylo krásně a teplo, a zkonzumováno později. S úsměvem a zamáváním jsme pak pokračovali dál.

Litomyšlsko mělo hlídku u Proseče, tam bylo příjemně, protože stanoviště bylo u lesa a bylo se kde ochladit. Když jsme přijeli, chlapci s úsměvem konstatovali, že teď je nás tam všech víc, než projelo aut za celý den. Nejčastější otázka poslankyně Matušovské byla, zda se setkávají s negativními odezvami. Odpověď na všech stanovištích – ne, je klid a řidiči jsou slušní a vstřícní.

Poslední zastávka pak byla na Obvodním oddělení Policie ČR v Poličce. Hlídka se právě vrátila, a tak jsme si mohli udělat fotografii těch, kteří si prožili aprílový den v terénu. Podle úsměvů na tvářích bylo vše v pořádku, tak si mohli v klidu sednout a trošku se občerstvit.

Ocenění od ředitele

Nakonec jsme se zeptali plukovníka Bauera, jak akci hodnotí. Byl spokojen, zejména kladně hodnotil to, že poslankyně Matušovská ocenila práci policie a vojáků, a také to, že objela všechny části svitavského okresu, žádnou oblast nevynechala.

Poděkování si také zaslouží všichni, kteří se podíleli na pečení a přípravě akce, která se setkala s kladným ohlasem. Poděkování bylo namístě, jen bychom si všichni přáli, abychom se brzy mohli vrátit k normálnímu životu.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ

FOTO – autorka