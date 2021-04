Stanislav Grospič (vlevo) a Pavel Kováčik na tiskové konferenci FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO

Blatný nepřežil nouzový stav

Premiér Andrej Babiš (ANO) odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Jako jeho nástupce vybral šéfa Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petra Arenbergera, kterého prezident Miloš Zeman ihned jmenoval. Podle Babiše za odvoláním Blatného jsou především spory o povolování experimentálních léků. Blatného odpor vůči ruské vakcíně Sputnik V prý příčinou odvolání nebyl.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik nebyl odvoláním Blatného překvapen. »Bylo to již nějaký čas jasné, cvrlikali si o tom i vrabci na střeše. Po vlně vytýkacích dopisů, které premiér ministrovi zaslal, bylo jasné, že mezi nimi vznikla situace, která není dlouhodobě udržitelná. Bylo jen otázkou času, kdy premiér najde nového kandidáta,« řekl Kováčik s tím, že chyba byla v této věci patrně i na straně premiéra, který se nepromyšleně ujal různých úkolů v boji s pandemií, například řízení procesu očkování. »Teď se mu to hroutí na hlavu a pan ministr Blatný je toho obětí,« dodal Kováčik.

Také stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková zdůraznila chyby na straně premiéra. »Odvolání již třetího ministra zdravotnictví od počátku pandemie svědčí o zoufalé neschopnosti předsedy vlády. Odbornost a manažerské dovednosti jsou nahrazovány nepromyšlenými politickými rozhodnutími ke škodě celého resortu zdravotnictví. To potom vede k ohrožování zdraví a životů občanů České republiky,« řekla Haló novinám Marková.

Soňa Marková, stínová ministryně zdravotnictví za KSČM.

I Blatný ovšem podle Kováčika udělal chyby. »Pan ministr Blatný odvedl dobrou práci, ale měl horší komunikaci s premiérem a spolupracovníky. My jsme mu navíc zazlívali, že blokoval použití všech dostupných vakcín - což není jen o Sputniku. Přednostním zájmem mělo být naočkování co největšího počtu občanů, bez ohledu na to, jakou vakcínou. Vnášení geopolitiky do této věci byla chyba,« uvedl Kováčik.

Ostře Blatného zkritizoval prezident Miloš Zeman. Prohlásil, že Blatný a ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová blokovali snahu o širší dostupnost vakcín, čímž zavinili zbytečnou smrt řady českých občanů. Kolem ruské a čínské vakcíny podle Zemana panuje naprosto bezpředmětná ideologická hysterie. »Přeji vám, abyste se touto hysterií nenechal otrávit a funkci vykonával v zájmu českého národa a jeho zdraví,« řekl prezident Arenbergerovi při jmenování do funkce.

Na Sputnik je pozdě

Premiér Babiš uvedl, že se s Blatným nedokázal shodnout především na přístupu k experimentálním lékům na COVID-19, jako jsou například ty od firmy Regeneron. Arenberger vzápětí dodal, že mnohem širší využití těchto léků bude jeho prioritou.

Důvodem odvolání nebyl podle Babiše naopak jeho postoj k ruské vakcíně Sputnik V. Babiš uvedl, že vláda bude nadále čekat na schválení této vakcíny Evropskou lékovou agenturou, což je postoj, který zastával i Blatný. Také Arenberger nehodlá vakcínu bez certifikátu agentury nakupovat, připustil jen možnost klinické studie. I Pavel Kováčik souhlasil, že Sputnik už není v této chvíli hlavním tématem. »Na Sputnik už je bohužel pozdě. Vakcína objednaná není a nelze si představovat, že si nyní luskneme prsty a zítra tu budou miliony dávek Sputniku. Takto to nefunguje. Ten pravý čas jsme již prováhali někdy na začátku roku. Je otázkou několika měsíců, než by bylo možno nyní na objednávku reagovat a vakcína by přišla v době, kdy je nezbytné, aby obyvatelstvo ČR bylo již dávno proočkováno,« podotkl Kováčik. Doplnil též, že odvolání Blatného nemá žádnou přímou souvislost s vyjednáváním mezi KSČM a hnutím ANO o ukončení tolerance vlády, k němuž vedení KSČM vyzval ústřední výbor strany.

Dobrá volba

Arenberger je podle Kováčika dobrá volba. »Vím o něm, že je velmi zkušeným a kvalitním ředitelem nemocnice a myslím si, že funkci ministra bude vykonávat dobře. Ostatně vláda je ještě stále pod dohledem Sněmovny, takže pokud budeme mít nějaké připomínky, dáme to stejně najevo, jako jsme to dávali v případě ministra Blatného,« zdůraznil předseda komunistických poslanců. Zároveň Blatnému popřál úspěch v jeho další lékařské práci.

Podle Kováčika bude hlavním úkolem nového ministra zkrotit nadšení spojené s rozvolňováním opatření. »Budiž varování to, co nastalo během vánočních svátků a po nich. I když se to řadě lidí nebude líbit, je nutné být při rozvolňování velmi opatrný,« uvedl Kováčik.

Část opozice označila Blatného odvolání za důkaz Babišova podléhání prezidentovi Zemanovi a za »vítězství Ruska«.

Sám Blatný své odvolání označil za politické rozhodnutí premiéra, na které má právo. »Dá se to interpretovat i tak, že pan premiér se už zřejmě domnívá, že jsme z nejhoršího venku,« uvedl. Blatný zdůraznil, že se vždy rozhodoval na podkladě odborných analýz a dat. Žádných zásadních pochybení si vědom není. Připustil jen, že by při rozvolňování před Vánocemi postupoval jinak, pokud by v té době věděl o velkém rozšíření britské mutace viru.

Blatný si je jist, že boj s virem vedl dobře, a pokud nedojde ke kolapsu v dodávkách vakcín, bude mít Česká republika »v létě vyhráno«.

Po jeho odvolání se rozhodla skončit i národní koordinátorka očkování Kateřina Baťhová, odejít má do konce dubna.

Blatný se stal ministrem zdravotnictví loni koncem října, kdy nahradil Romana Prymulu (za ANO). Epidemiolog Prymula skončil v Babišově vládě zhruba po měsíci poté, co se v médiích objevily fotografie, jak v nočních hodinách opouští restauraci, která musela být kvůli vládním opatřením uzavřená. V prvních měsících epidemie řídil zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), který rezignoval v září. V nynější Babišově koaliční vládě ANO a ČSSD od června 2018 skončilo již deset ministrů.

(ste)