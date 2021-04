Plaga to asi přežije

Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že ministra školství Roberta Plagu (za ANO) z funkce neodvolá, jak se v minulých dnech spekulovalo. Připustil ale, že měli v minulých dnech řadu sporů.

O odvolání ministra v úterý spekulovala média, Plagy se poté zastali rektoři i další zástupci vysokých škol a řada neziskových a profesních organizací ve školství. Ocenili ho jako dobrého ministra a upozornili, že jeho výměna by v současné krizi byla nezodpovědná.

»Je pravda, že máme na některé věci jiné názory. A nejsem sám,« uvedl Babiš a připomněl úterní spor s Plagou o to, zda mají do mateřských škol v prvním rozvolnění nastoupit všechny děti, nebo pouze předškoláci. Premiér dodal, že komunikuje i s dalšími zainteresovanými stranami ve školství, třeba s matkami, které potřebují být v zaměstnání. »Spekulace o odvolání se nicméně nenaplnily,« řekl Babiš.

Jako o hotové věci potvrzené několika zdroji z okolí premiéra hovořily o odvolání Plagy v minulých dnech televize CNN Prima News a server iDNES.cz.

Premiér o Velikonocích kritizoval plány ministerstva školství na návrat dětí do škol. Českému rozhlasu - Radiožurnálu řekl, že nechápe, proč se do škol a školek má vrátit jen část dětí. Ministerstvo školství ve spolupráci s epidemiology a školskými asociacemi připravilo plán, podle kterého se od 12. dubna do škol vrátí děti z prvního stupně základních škol a do školek předškoláci. Na prvním stupni ZŠ bude takzvaná rotační výuka, kdy se děti budou střídavě učit na dálku a ve škole. Všechny školy, s výjimkou škol určených pro děti zdravotníků, hasičů či třeba policistů, jsou v ČR kvůli pandemii zavřené od 1. března. Plagův postup v úterý schválila vláda. Už dřív se Babiš s Plagou neshodl na podobě maturit. Premiér v souvislosti s epidemií prosazoval možnost úřední maturity pro všechny, ministr ovšem rozhodl jen o zjednodušení zkoušek.

(ste)