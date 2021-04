Bude se fakt rehabilitovat generál Syrový?

V České televizi nám v krátkém šotu sdělili víc o »kauze generál Syrový«, který po válce byl odsouzen k mnoha letům vězení. Nutno ovšem dodat, že byl zatčen již 14. května 1945 a následně pak odsouzen. A to v dubnu 1947, a tehdy byl ministrem spravedlnosti národní socialista Drtina. Takže v tom »výjimečně« »nejedou« komunisté. Propuštěn byl až po amnestii prezidenta Novotného v roce 1960.

Jak jsme se z televize ovšem dozvěděli, hlavním proviněním Syrového bylo podání ruky Adolfu Hitlerovi, jež tehdy bylo hodnoceno jako servilní a vlastně i uvítací akt na Pražském hradě.

Nepochybuji o tom, že při avizovaném novém procesu s Janem Syrovým se všechno změní a in memoriam bude znovu povýšen na armádního generála, a možná i rodina vysoudí odškodné za jeho věznění. Taková je doba. Jenže to nebrání mně, jako laikovi, položit několik otázek.

Především: Měl právo jako předseda vlády odsouhlasit bez schválení tehdejším parlamentem mnichovskou dohodu a vzdát se tak rozsáhlých území i s jeho českým obyvatelstvem? Podle ústavy z roku 1920 nikoli. Provinil se tedy, anebo neprovinil? Co měl však dělat, když i prezident se Mnichovanům podřídil? Dr. Beneš to řešil odchodem z funkce a odletěl do zahraničí. Generál Syrový po jeho odchodu však převzal dokonce funkci vrchního velitele československé armády a setrval ve funkci premiéra až do 1. prosince, přičemž jeho vláda přijímala první represívní zákony. Poté jako ministr národní obrany přečkal 15. březen, ustavení protektorátu a při tom předal veškerý vojenský materiál, vč. zbraní, tanků, děl a letadel, wehrmachtu. Jako člen vlády odsouhlasil, opět bez souhlasu parlamentu, obsazení českých zemí nacistickým Německem a tím vlastně i zrušení ústavy a nastolení vlády represe, kterou už plně neuskutečňovala protektorátní loutková vláda, ale přímo okupační moc.

Je tu i ono podání ruky Adolfu Hitlerovi na Pražském hradě, kam prý se měl dostat náhodou. Proč ministr národní obrany šel ze své úřadovny na Hrad, když musel vědět, že tam je už Adolf Hitler a ještě nikoli prezident Hácha? Proč namísto něj sem nespěchal premiér Beran a nepodal první ruku Hitlerovi? To setkání s Hitlerem nemohla být žádná náhoda. To je účelová lež. V době poválečné byl národ velmi citlivý na podobné »náhody«.

Co tedy, ještě jednou se ptám, měl dělat? Přinejmenším to, co Beneš, když neměl na to, aby se postavil na odpor. Anebo to, co generálové Krejčí či Eliáš, které protinacistická činnost stála život. To se nestalo a tak celou válku prožil klidně jako soukromník, byť hlídaný nacistickými úřady, kryjící se údajnou pomocí rodinám zatčených. I ona pomoc je sporná, ale připišme mu ji k dobru. Trest si zasloužil, i když jeho výše byla jistě diskutabilní. Doba, kdy byl odsouzen, byla už však taková.

Adolf GRUBER