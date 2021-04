Ilustrační FOTO - Pixabay

Vakcínu ihned? Alou do Srbska!

Elma nasedla se svou matkou a bratrem do auta, jakmile se dozvěděla, že Srbsko nabízí cizincům zdarma vakcíny proti COVID-19.

Cesta za očkováním jí z rodné Bosny zabrala pět hodin. Když minulou sobotu přijela na místo, zjistila, že je jednou ze stovek lidí valících se do Srbska z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Albánie a Severní Makedonie, kteří se stejně jako ona doslechli, že Bělehrad má vakcín na rozdávání, napsala agentura Reuters.

Zatímco mnoho balkánských zemí mimo Evropskou unii se potýká se zpožděnými dodávkami vakcín i jejich celkovým nedostatkem, Srbsko dává na odiv svůj úspěch v zajištění vakcíny od řady různých dodavatelů.

Šéf srbské obchodní komory Marko Čadež prohlásil, že jeho organizace poskytla 10 000 dávek podnikatelům z celého regionu. »Jsme všichni z jednoho regionu a jen dohromady můžeme porazit tuto pohromu,« řekl novinářům. Komora dostala povolení zajistit vakcíny pro podnikatele a zaměstnance z dalších zemí, řekl agentuře Reuters nejmenovaný vládní činitel.

»Přijela jsem, protože vakcíny do Bosny nikdy nedorazí,« říká Elma, která si nepřála uvést své příjmení. »Nakonec tedy dorazí, ale to už bude pozdě,« dodala. Bosna prožívá od března novou vlnu epidemie, zvlášť špatně je na tom hlavní město Sarajevo.

Podle kritiků srbský prezident Aleksandar Vučič využívá vakcín k posílení vlivu své země, on to však odmítá.

Srbsko momentálně používá vakcíny Pfizer/BioNTech a AstraZeneca, ruský Sputnik V a čínský preparát od firmy Sinopharm. Nasmlouvání dodávek od různorodých dodavatelů vládě umožnilo prohlásit, že po Británii očkuje nejrychleji v Evropě. Podle vládních dat země s přibližně sedmi miliony obyvateli naočkovala alespoň jednou dávkou vakcíny přes 2,1 milionu lidí. Vakcíny od ledna Srbsko darovalo Bosně, Černé Hoře a Severní Makedonii, kde v pondělí začala očkovací kampaň

Zprávy o srbské velkorysosti, pokud jde o očkování proti COVID-19, se mezitím roznesly i za hranice regionu. Německý psychiatr ze Švýcarska Daniel Bindernagel řekl agentuře Reuters, že přicestoval do balkánské země poté, co se mu podařilo zaregistrovat k očkování přes vládní webovou stránku. »Je to pro mě velmi dobré,« řekl. »Snažil jsem se (zaregistrovat) ve Švýcarsku a Německu. Jsem lékař, ale nešlo to,« dodal.

(čtk)